CEO do Talasso Spa reúne grupo de mulheres empreendedoras em comemoração ao dia das mulheres

Bruna Ferreira, CEO do Talasso Spa e Founder da Corpo Academy, realizou na última quinta (05/03), um encontro voltado para jovens empresárias e empreendedoras do DF. Na ocasião, um jantar foi oferecido para as convidadas regado por muito bate papo e troca de experiências sobre o ramo de atuação de cada uma.

O grupo foi criado com esse intuito, onde as participantes possam conhecer histórias inspiradoras e empreender ainda mais em seus negócios. “Quando idealizei o “Mulheres de Negócios” quis aproximar estas mulheres: Jovens, empreendedoras, que fazem acontecer mesmo com tantas dificuldades que encontramos hoje em dia para se empreender. Quis que todas conhecessem a história de cada uma, como uma fonte de inspiração e que estas mulheres não desistam, além da excelente oportunidade de troca de network, pois vários segmentos estavam representeados por elas”.

O papel ocupado pela mulher no mercado de trabalho nunca foi de tanto destaque, mas ainda há muito por se fazer, já que se enfrentam preconceitos diversos. Em cinco anos, mais que dobrou o número de mulheres Microempreendedoras Individuais (MEI) no Brasil. O número de formalizadas que trabalhavam por conta própria saltou de 1,3 milhão, em 2013, para 3 milhões, em 2018, um aumento de 124%. É o que mostra um levantamento do Sebrae, com base em dados do Portal do Empreendedor. Hoje, 85% das mulheres encabeçam seu próprio negócio e a partir destes dados que Bruna pensou em juntar estas mulheres e daí, porque não crescer todas juntas? Os encontros serão mensais e qualquer empresária pode participar, a intenção é criar uma grande rede de relacionamentos.