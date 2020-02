Carnaval Retrô agita a segunda-feira (24) de folia na AABB

PUBLICIDADE 

Quem curtiu sabe que o berço do carnaval de Brasília foi nos bailes dos clubes espalhados pela cidade. A galera vestia a fantasia, pintava o rosto e saia de casa para fazer a festa dentro dos clubes. Hoje a folia cresceu e acontece em todos os cantos da cidade, mas aqueles que sentem saudade dessa época podem se preparar para curtir o Carnaval Retrô, promovido por Paulinho Madrugada.

A festa que promete tirar todo mundo de casa, será na segunda-feira de carnaval, no dia 24 de fevereiro, na AABB, em local totalmente coberto. As atrações principais são a banda Carnavália, com participação especial de Juliana Muller, Guga Camafeu e DJ Cottonete. O evento deu prioridade para todas as atrações locais, nascidas em Brasília e que conhecem a essência da cidade.

Porque um Carnaval Retrô?

Apaixonado por Brasília e movido pelo objetivo de resgatar a tradição dos Carnavais que aconteciam nos clubes, Paulinho revela que sempre teve vontade de reviver os tempos de carnaval nos clubes. “O carnaval em Brasília cresceu muito, mas retornar à AABB onde já realizamos tantas festas memoráveis é de uma satisfação sem igual. O espaço é ideal em termos de estrutura e nostalgia. Vamos oferecer conforto e festa de qualidade”.

Paulinho Madrugada é um dos nomes de maior destaque do cenário cultural na capital. Desde a década de 80, dedica-se a fortalecer a identidade brasiliense. Em seu currículo de produtor de eventos, estão alguns carnavais e grandes festas que movimentam a cidade e marcaram época, como a tradicional Festa dos Anos 80, sucesso de público e bilheteria até os dias de hoje.

SERVIÇO

CARNAVAL RETRÔ

Data: 24 de fevereiro (segunda-feira)

Atrações: Guga Camafeu e Banda Carnavália e Djs

Horário: 20h

Ingressos a partir de R$ 50 (pista de dança) e R$ 70 (camarote)

Vendas: Bilheteria Digital , Açaí Artesanal e Secretaria da AABB

Meia-entrada para os beneficiários por lei, sócios ou mediante doação de 1kg de alimento

www.festa80.com.br

Classificação indicativa: 18 anos

Imprensa: 9 9222 7972