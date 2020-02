Carnaval com muita folia no DF Plaza

PUBLICIDADE 

A folia para toda a família está garantida no Carnaval do DF Plaza Shopping, em Águas Claras. Um bailinho Infantil com distribuição de pipoca, algodão-doce e muita animação! Tudo de graça.

No domingo dia 23, das 15h às 17h, o Grupo Marafreboi comanda o Bailinho Infantil do DF Plaza, na Praça Central do shopping. Formada por músicos e bailarinos profissionais com origens em diversos Estados do Brasil, a banda se destaca pela execução de gêneros genuinamente brasileiros. No repertório, frevo, coco, xote, baião, ciranda, maracatu, catira, xaxado, choro, samba-pisado e muitos outros, todos em uma leitura instrumental para orquestra de sopros.

Para deixar a folia ainda mais gostosa, a turminha será presenteada com algodão-doce e pipoca.

Serviço

Carnaval no DF Plaza Shopping

Domingo (23), das 15h às 17h

Rua Copaíba, – Águas Claras

Livre para todos os públicos

Entrada franca

Informações: 3451-5750

http://www.dfplaza.com.br/