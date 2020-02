Carnapati: Bloquinho infantil anima Parque da Cidade nesse domingo (23/02)

PUBLICIDADE 

Ludicidade, circo, teatro, música, além de brincadeiras e brinquedos é o que a criançada vai encontrar no Carnapati, bloquinho carnavalesco organizado pelo Mapati.

Festa para todas e todos, “este ano teremos duas áreas especiais – uma para as mães amamentarem suas e seus bebês e outras para crianças com hipersensibilidade ao som (autistas) curtirem a folia”, informa Dayse Hansa, uma das organizadoras do bloco.

Inclusivo: 60 crianças de um abrigo do DF serão convidadas para pular o Carnaval e a elas serão ofertados transporte e lanche gratuitos.

Neste evento, a venda de bebidas alcoólicas está proibida.

Serviço:

Carnapati | 2020

Local: Estacionamento 4 do Parque da Cidade

Dia e horário: 23 de fevereiro de 2020, das 11h às 18h

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Entrada gratuita

Informações: (61) 3347-3920, 9.8136-3035, 9.9119-2882 ou mapati@mapati.com.br

Este projeto foi contemplado com o Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC Carnaval), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal