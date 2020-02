CarnaMuseu, o Carnaval Alternativo do DF começa nesta sexta-feira, no Museu Nacional da República

PUBLICIDADE 

O Museu Nacional da República será palco do CarnaMuseu, o carnaval alternativo de Brasília, uma proposta que mistura raízes musicais da cultura popular do próprio carnaval, como o samba e o maracatu, e se une a outras que já se incorporaram, como o forró e o carimbó, e as que estão se juntando, como o rock, que é um gênero musical tombado como patrimônio cultural imaterial do DF, e remete à nossa identidade cultural, assim como o hip hop. O evento é gratuito, e traz como tema a luta contra o preconceito, lema do Bloco Libre! que defende o direito à cidade, à diversidade cultural, estimula ainda a consciência ambiental e conservação do patrimônio público.

A folia começa nesta sexta-feira (21/02), a partir das 18h30, e vai até a terça-feira (25/02). Serão vários blocos se apresentando, com estilos musicais diferentes, para atrair todos os gostos. Ótima proposta para quem quer curtir o segundo tempo do carnaval, já que o CarnaMuseu começa sempre no final da tarde, ou seja, é uma opção noturna, também para os que curtiram as opções vespertinas, e para os quem querem curtir alguns gêneros musicais não tão comuns nesta época do ano.

O Bloco Libre! abre a festa, na sexta-feira (21), com concentração a partir das 18h, e a presença da DJ Tamara Maravilha, Martinha do Coco, e em seguida, muito samba raiz com o Samba da Ursal. O Bloco existe há sete anos e sempre homenageia um país, desta vez será a Suécia. A escolha se deve por ser o país oriundo de Gretta Thunberg, ativista ambiental eleita a personalidade do ano pela revista Time. O grupo é internacionalista, defende o direito à cidade, à diversidade cultural e à consciência ambiental.

No sábado (22), o CarnaMuseu abre espaço para o Bloco CarnaReggae e a festa começa mais cedo, com concentração a partir das 17h:30, e animação da banda sensação do reggae na cidade, nos anos 2000, Geração Roots. Em seguida, sobe ao palco o músico, instrumentista, compositor e cantor Wagner Gamma, que estará acompanhado do Quarteto Reggae Music. Deus preto dá continuidade ao ritual carnavalesco. O ícone Renato Matos é o último a se apresentar no sábado, e para finalizar, Bolações Sound System será o DJ que comandará a festa nos intervalos das bandas.

No domingo (23), acontece o já conhecido dia da Batalha do Museu. E no carnaval não poderia ser diferente. O CarnaMuseu recebe o Bloco Hip Hop in House, a partir das 16h. A abertura começa com freestyler e rappers convidados. Eles farão uma batalha com muita rima entre os participantes e irão duelar com temas que despertam a consciência coletiva. Após a final da batalha, a animação fica por conta de Apoena Ferreira e convidados, DJ Marola também marca presença no Bloco Hip Hop in House.

Na segunda-feira (24), a partir das 18h, Brasília consagra a fama de capital do rock no CarnaMuseu, ao receber o Bloco Punk & Rock, com as bandas: Maria Sabina e a Pêia, banda que já foi vencedora do Festival interno da UNB, as lendárias Detrito Federal, uma das bandas mais antigas de Brasília, e Baú Revirado, que vai tocar Raul! Os DJs “djalgoritimo” e o renomado Gerson de Veras estarão no comando do som nos intervalos.

O CarnaMuseu se despede do Carnaval 2020 com o Bloco Forró com Carimbó, na terça-feira (25), com concentração a partir dás 16h30 abrindo o palco para o Trio Porta do Mundo, que toca músicas autorais e poéticas, com os ritmos típicos de Pernambuco, tais como: forró, coco, baião, maracatu rural e cavalo marinho. Tamara Maravilha é a DJ comandante do Bloco.

Um pouco da história

O Carnamuseu começou a partir do sucesso do Bloco Libre!, iniciado há 7 anos no Cruzeiro, já passou pela Funarte e, atualmente, se encontra no Museu da República. E após o sucesso que tem feito, resolveu atender ao pedido dos foliões e aumentar seus dias de folia, atendendo seu público fiel e agregando novas pessoas, amantes dessa festa.

Nos dias do evento, terá uma praça de alimentação com food-trucks, para saciar a fome e a sede dos foliões. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

Serviço:

Data: 21,22,23,24 e 25 de fevereiro

Local: Museu Nacional da República