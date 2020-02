Bloco Gregos&Goianos estreia e convida o artista Piettro para o carnaval na capital federal

PUBLICIDADE 

E tem estreia de bloco de carnaval em Brasília. Para as minas, as monas, os manos que respeitam as minas. Para todos! Em sua primeira edição, o bloco Gregos&Goianos chega para ser diversificado e colorido! Com todas as cores do arco-íris e com uma proposta de abrir alas para o público LGBTQI+. Além, de ser diverso no seu repertório musical. O setlist vai da Mitologia Grega ao modão, do funk ao brega, da música latina ao pop das divas.

Organizado pela drag queen Larissa Hollywood, o Gregos&Goianos sairá no dia 22 de fevereiro, sábado, às 15h, no Setor Carnavalesco Sul (SCS QD 5- Praça Central). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

E já que é para clamar pela diversidade, o artista brasiliense Piettro chega quente com seu repertório para fazer participação especial no bloco. Afinal, Piettro ousa nas pistas de dança e na moda. O artista brasiliense Piettro (@soypiettro) mescla pop e funk e coloca todo mundo para descer até o chão com suas composições. Após lançar a canção Treme Treme e De Graça e ser sucesso na internet e em shows pela capital federal, o compositor, ator, cantor e dançarino abriu o ano de 2020 com o lançamento do videoclipe Maravilhosa. A produção foi gravada com a drag e artista brasiliense Pikineia. E todas estas músicas poderão ser curtidas no bloco. Além, claro, do que o artista prepara para trazer de surpresa. “Vai ter funk, pop, amor, alegria e toda a energia e respeito que nós merecemos”, coloca, animado por sair pela primeira vez, e com toda garra, em um bloco de carnaval.

Sobre o Bloco Gregos&Goianos –

O Bloco Gregos&Goianos abre o sábado de carnaval com músicas variadas que prometem fazer todo mundo dançar. Afinal, segundo os organizadores: “Todos os sons são bem-vindos e a única premissa é não ficar parado. Joga a purpurina dourada, capricha nos adereços que a Grécia chegou em Brasília para ficar!”, declara a equipe coordenada por Larissa Hollywood.

Serviço:

Gregos&Goianos, com Piettro e convidados

Data: 22 de fevereiro de 2020

Horário: 15h

Local: Setor Carnavalesco Sul

Entrada gratuita

Livre para todos os públicos