Bloco Eduardo & Mônica inova e lança camarote para maiores de 30 anos

A geração Coca-Cola, os filhos da revolução e todos jovens dos anos 1980 que foram impulsionados pelos inúmeros hits do Legião Urbana, terão um motivo pra lá de especial para curtir, neste Carnaval, o Camarote geração 80 (30+), do Bloco Eduardo & Mônica. A festa será realizada no domingo (23), a partir das 15h, no Complexo Yurb, ao lado do shopping Pier 21. Os ingressos já estão à venda com lote promocional, limitadíssimo, a R$ 60 pelo site Furando a fila.



O espaço é uma novidade que está sendo preparada para os fãs de um dos principais blocos de Brasília. O grupo é direcionado aos amantes do rock brasiliense e a pessoas que nasceram a partir da década de 1980 que vivenciaram o ápice de grupos como Legião Urbana e Plebe Rude.



“A ideia do camarote surgiu para homenagear a cena do rock brasiliense dentro de um dos principais grupos expoentes das canções do Renato Russo na atualidade, que é o Bloco Eduardo & Mônica. Para isso, convidamos empresários e produtores musicais que até hoje são os responsáveis por dar continuidade a representação do rock em Brasília”, conta o criador do bloco, Lucas Falcão, da Qu4tro Produções.



Entre os convidados estão os produtores Lino Fructuoso, que está há mais de 40 anos envolvido na cena de eventos destinados ao rock na capital (pub O’Rilley), e Neto (idealizador do Stage, maior festa de rock do DF).



Sobre a festa



A saída do Bloco Eduardo & Mônica é uma das mais aguardadas pelos brasilienses. Em 2019, Marquinho Vital, Meolly e Diogo Villar, vocalistas do grupo, reuniram mais de 30 mil foliões em um domingo chuvoso de Carnaval. Para este ano, eles prepararam várias novidades, a começar pelo repertório de duas horas e meia de show com arranjos bem criativos para clássicos de bandas como Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Capital Inicial, Natiruts, Maskavo entre outros grupos.



Também vão animar o evento o grupo 7 na Roda, Peçanha e banda, Thiago Nascimento, Bloco Teteretê, Xéu e banda, além dos DJs Maffra, Cotonete e Maraskin.



Serviço

Saída oficial do Bloco Eduardo & Mônica – Camarote geração 80 (30+)



Local: Complexo Yurb (Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 2, ao lado do Pier 21)

Data: Domingo, 23 de fevereiro

Horário: a partir das 15h

Atrações: Bloco Eduardo & Mônica, 7 na Roda, Peçanha e banda, Thiago Nascimento, Bloco Teteretê, Xéu e banda, DJs Maffra, Cotonete e Maraskin;

Entrada: os ingressos já estão à venda com lote promocional a R$ 60, podendo ser adquiridos pelo site www.furandoafila.com.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 18 anos.