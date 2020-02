Beba do Quadrado mistura as notas de cerveja ao ritmo carnavalesco

PUBLICIDADE 

Já pensou em pular carnaval e desfrutar das melhores cervejas artesanais que só o nosso quadradinho oferece? Assim será o Carna in Beer, a próxima edição do Beba do Quadrado! A folia acontece no varandão do shopping Pátio Brasil, a partir das 12h. Marcada para os dias 23 e 24 deste mês, o evento conta com música e cerveja para todos os gostos. Vale lembrar que “tá” liberado abusar da criatividade na fantasia. O local é fechado e protegido contra a chuva. A entrada é franca.

Tombado como patrimônio cultural de Brasília, o Beba do Quadrado traz dezenas de sugestões que expõe variados rótulos da cerva. Uma das novidades desta edição é a presença da premiada cervejaria Dogma, eleita a melhor do segmento em 2015, 2017 e 2018 pelo RateBeer, que é um site internacional de avaliação da iguaria.

Além disso, outros destaques do evento são: a Cervejaria Ayres, Brother Brew, Cervejaria Cavalo Louco, Fusbier, Kombeerdf Cervejas Artesanais, Cervejaria Odin, Cervejaria Artesanal Arace, A Tal da Bebida, Cervejaria Colorado, Goose Island Brewing Company, Cervejaria Dogma, Cervejaria EverBrew e a Dourado Beer.

A ala gastronômica fica com por conta do Wesley’s Smoked BBQ, que defuma variados cortes de carne, a deixando extremamente suculenta. Além disso, a Cozinha Afetiva da Ana Cláudia Morale terá um stand vendendo quitutes e sobremesas. Lembrando que nos dois dias de eventos também serão comercializados sucos naturais e bebidas sem álcool.

Os agitos musicais desta edição contam com diversos ritmos. No domingo, 23, o evento recebe um cover do Green Day e o samba do Gustavo Corrêa. Bandas que tocam clássicos do rock também marcarão presença. Já no último dia, 24, o grupo Amigos do Samba e bandas de rock e soul animam o público.

Já para a criançada, vai rolar um bailinho infantil promovido pelo shopping. Os pequenos vão poder curtir algodão doce, brinquedo inflável, pipoca, desfile de fantasia e muito mais.

Sobre o evento

O Beba Do Quadrado se tornou um símbolo de Brasília, sendo tombado como Patrimônio Cultural da cidade. O festival é conhecido por valorizar as produções de cervejas artesanais, artistas e a gastronomia local, além de reunir cultura, lazer e artesanato em tradicionais pontos da cidade. A cerveja, a carne e a música do evento são inteiramente brasilienses.

Beba do Quadrado – edição de carnaval

Dia: 23 e 24 de janeiro

Horário: 12h às 22h

Local: Varandão do shopping Pátio Brasil

Entrada: Gratuita

Informações:facebook.com/bebadoquadrado/ ou instagram.com/bebadoquadrado/