Bate-papo sobre “Espaços criativos de Brasília” encerra o ciclo de debates do Outubro Criativo

PUBLICIDADE

A ressignificação de ambientes clássicos da cidade será o mote da última live do Prosa Criativa. Nesta quinta-feira (29/10), às 20h, a Secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, recebe Miguel Galvão, um dos criadores do Picnik BsB, e o produtor cultural Sandro Biondo para o bate-papo sobre os “Espaços criativos de Brasília”. O encontro será transmitido pelo canal da Setur-DF no Youtube.

O Prosa Criativa faz parte da série de atividades do Outubro Criativo, programação especial criada para celebrar os três anos da conquista do título Cidade Criativa do Design, conferido pela Unesco. “Nesse projeto, trouxemos expoentes da arte, da cultura e do empreendedorismo de Brasília para mostrar a capacidade que nossa cidade tem como pólo de criatividade no mundo”, ressalta a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça.

Já participaram dos bate-papos Sérgio Ferreira e Aciole Félix, para falar de “Design e Cultura sob o olhar do Turismo”, Darlan Rosa e Ralfe Braga, que abordaram “O design nas formas e cores da capital”, além de Daniel Moreira, criador da marca Dane-se, Cris Malheiros e Patrícia Herzog, curadoras da plataforma Brasília Design”, que debateram a relação entre moda, empreendedorismo e o design brasiliense.

Convidados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Referência na indústria criativa do DF, Sandro Biondo é conhecido pelas festas que realiza em locais inusitados da cidade, como a Ocupação Contém, que ocorreu na desativada Piscina com Ondas, e a edição memorável do evento Mimosa no Castelinho, ambos no Parque da Cidade.

Ele conta que, para produção de suas festas, faz um trabalho de investigação de espaços, lugares e caminhos por onde a alma viva da cidade passou. “Dou como exemplo a temporada na piscina de ondas. Para uma cidade tão nova como Brasília, reviver um espaço como aquele foi praticamente uma escavação arqueológica. Se Roma tem em suas ruínas as principais atrações e belezas de uma história milenar, busco em Brasília o paralelo disso.”

Miguel Galvão faz um trabalho semelhante. Um dos idealizadores do Picnik BsB e da Praça das Avós, projeto realizado na 506 Sul e integrante do programa do GDF Adote uma Praça, ele diz fazer parte de uma geração criada em Brasília que se identifica positivamente com a cidade e que se movimenta para construir uma realidade divertida, colorida e inovadora na capital.

Segundo Galvão, para os projetos que desenvolve, há uma busca constante por espaços e dinâmicas de interação pouco exploradas, sempre tendo em vista experiências que priorizam uma linguagem orgânica e autoral. “Vejo que estamos reaprendendo a utilizar o que foi planejado lá atrás por Lucio Costa: becos se transformam em praças, parques viram extensão dos nossos lares e o nosso horizonte aberto e limpo característico se associa com propostas de estilo de vida que buscam por harmonia e equilíbrio.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Prosa Criativa com Miguel Galvão e Sandro Biondo

Quando: 29/10. Quinta-feira, às 20h

Onde: canal Secretaria de Turismo do DF no Youtube (https://www.youtube.com/ channel/ UCczL5U0OSuFS1y96RYT8qng)