Banda Sunflower Jam é a atração do Quintal na próxima sexta (17)

Chama os amigos e venha para o Quintal mais charmoso e animado de Brasília. Venha curtir em um ambiente rústico e descontraído, com preços convidativos, comandas individuais, espaço kids para a garotada monitorado pela Hora do Agito e muito mais. O espaço oferece comida boa, música de qualidade e várias opções de drinks e vinhos: churrasco do Açougue 61, pizzas da Bacco Pizzaria, carpaccio da San Gennaro e Lamê, com comida asiática de rua e muito mais. E na próxima sexta (17/01) será a vez de subir ao palco do Quintal a banda Sunflower Jam. Os músicos improvisam, trocam experiências, se divertem e divertem o público, a Sunflower Jam é diferente de tudo que você já viu e o repertório é bastante eclético, vai desde Ariana Grande, Jota Quest a Jorge Ben Jor, nas plataformas digitais já atingiu mais de 195 mil streams. Você não pode perder este supershow, venha para o Quintal e surpreenda-se.

Sunflower Jam

Idealizada em Los Angeles pelo guitarrista Hermes Reis,a Sunflower Jam ganhou vida em Brasília no fim de2017. Sunflower Jam é um pouco diferente de uma jam session tradicional. Enquanto uma banda fica fixa no palco, os artistas são convidados a se revezar nos vocais. Em apenas 02 anos, a Sunflower Jan já conquistou seu espaço no cenário musical brasileiro. Com princípios visionários, o seu idealizador captou desde o início a essência do projeto: a união entre o universo musical e o visual. Em apenas dois anos de projeto, a Sunflower já lançou 02 álbuns, 3 EPs e 6 singles.

Serviço

Quintal – Comer, beber e ser feliz

Data: 17/01

Horários: 19h até 2h

Valor: Couver artístico R$ 25,00

Brinquedoteca: R$ 40,00.

Local: Clube de Golfe – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 / Entrada pelo Restaurante Oliver – Asa Sul, Brasília – (61) 3323.5961

Classificação: Livre