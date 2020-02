1° Brasília VR sobrevoo pela capital: CCBB Brasília recebe simulador de asa delta com entrada gratuita

PUBLICIDADE 

Já imaginou ter a experiência de voar de asa delta por Brasília, admirando e contemplando o design dos principais pontos turísticos da capital como Ponte JK, Lago Paranoá, Torre de TV Digital e Praça dos Três Poderes? Essa é a proposta do 1° Brasília VR sobrevoo pela capital, que o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe, entre os dias 5 de março a 2 de maio. Apoiado pela Secretaria Turismo, Governo do Distrito Federal e Banco do Brasil, a experiência imersiva será aberta ao público de terça a domingo das 13h às 20h, e sábado e domingo das 10h às 17h.



Durante três minutos, o público terá a oportunidade de conhecer Brasília por uma nova perspectiva através de óculos de última geração em realidade virtual, 360° graus de amplitude e com resolução 4k, que vão transmitir a sensação física de um sobrevoo pelos céus da capital. Para deixar a experiência ainda mais realista, o projeto também conta com uma cenografia específica com um modelo de asa delta real, além de narração em português e inglês.



“Durante 52 dias, o 1° Brasília VR sobrevoo pela capital vai proporcionar aos brasilienses, por meio de um simulador de última geração em realidade virtual, um novo olhar sobre a capital que é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas, e reconhecida como cidade criativa da UNESCO. Será uma oportunidade única”, conta Eduardo Gontijo, um dos organizadores do projeto.



Para poder curtir a atração, o público deverá comparecer a bilheteria do CCBB e retirar seu ingresso gratuitamente. Para mais informações acesse: bb.com.br/cultura.



A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso a essa nova tecnologia, proporcionando ao público uma experiência turística inusitada, por um novo ângulo, observando arquitetura, paisagismo, beleza natural e monumentos vistos de cima e em grande abrangência de visão.



“Essa é uma atração tecnológica, moderna e exclusiva, que vai proporcionar uma experiência de vivenciar os monumentos de Brasília de uma forma divertida, apreciando as belezas da cidade sem sair do lugar, e é com grande satisfação que a Setur apoia a iniciativa”, conta Vanessa Mendonça, da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.



Experiências em realidade virtual



A Realidade virtual é uma tecnologia de interface entre um usuário e um sistema operacional através de recursos gráficos 3D ou imagens 360º cujo objetivo é criar a sensação de presença em um ambiente virtual diferente do real. A interação é realizada por meio de técnicas e de equipamentos computacionais que ajudem na ampliação do sentimento de presença do usuário no ambiente virtual.



Serviço

Local: Centro Cultural Banco do Brasil (SCES, trecho 2) – Área Externa

Quando: 5 de março a 2 de maio, de terça a domingo de 13h às 20h, e sábado e domingo das 10h às 17h.

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: Livre



CCBB Brasília

Aberto de terça-feira a domingo das 9h às 21h

Tel: (61) 3108-7600

E-mail: ccbbdf@bb.com.br Site: bb.com.br/cultura