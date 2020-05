Evento online com IZA e Maejor contará sobre o novo projeto Be The One

PUBLICIDADE 

Em parceria com a ONG Humanity Lab Foundation, ONU, UNHCR, UNDP e outras agências ao redor do mundo, os artistas IZA e Maejor, junto com a Warner Music Brasil anunciam a campanha #BeTheOne. O projeto será apresentado ao público no Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, 21 de maio , às 14h, em uma transmissão ao vivo no Youtube, Facebook e Twitter da IZA e no Youtube do Multishow.

Durante o lançamento, será apresentada a música e o clipe feitos em prol de causas importantes, que fazem parte dos 17 Objetivos Globais lançados pelas Nações Unidas. Esses objetivos têm o poder de unir países, culturas, organizações e pessoas para criar um futuro sustentável para todos. O painel reunirá IZA e Maejor, juntamente com profissionais da ONU, Warner Music e Humanity Lab Foundation.

O movimento “Be The One” tem como finalidade incentivar pessoas a serem agentes de liderança em suas próprias comunidades fornecendo ferramentas para que elas consigam contribuir para um futuro melhor, assim, fazendo parte da solução para os problemas que afetam o planeta.