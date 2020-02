Estreia: bloco Balbúrdia anima carnaval do Canteiro Central

PUBLICIDADE 

Ó abre alas que eu quero passar. Vem aí, mais uma atração carnavalesca para embalar os brasilienses no Espaço Cultural Canteiro Central. Organizado pelo Coletivo Ampliado, é a primeira vez que o bloco Balbúrdia se apresenta na capital. O evento é gratuito e está marcado para este sábado, a partir das 16h.

Para agitar a folia, vai rolar uma mistura de samba e DJs trazendo os maiores sucessos das pistas. Tudo isso em ritmo de carnaval. Entre as atrações confirmadas, estão: Pé no Cerrado, Bregas e Rosas, Praga de Baiano, 7 na Roda com Teresa Lopes, Aruc e Acadêmicos da Asa Norte. Além das picapes dos DJs: Mamacita, Thiago Freitas, Paula Torelly e Philipe Nagô.

Sobre o Balbúrdia

Sendo um espaço de acolhimento, o bloco é palco para todos os gostos, trazendo o respeito como palavra de ordem. Além disso, não será tolerado nenhum tipo de comportamento abusivo, violento ou preconceituoso.

Iniciativa socioambiental

Além da valorização da cultura nacional e também revitalização do Setor Comercial Sul, o evento tem um compromisso social e ambiental. Na ocasião, serão recolhidas todas as latas e garrafas, que serão destinados para instituições de reciclagem. Além disso, moradores de rua serão contratados pelo evento para auxiliar no recolhimento do lixo.

Espaço Cultural Canteiro Central

Desde 2016, o projeto vem ganhando força na capital federal. Com objetivo de valorizar e abraçar a cultura local, a iniciativa recebe os mais variados estilos artísticos em apresentação ao ar livre e claro animar o público brasiliense.

Bloco Balbúrdia no Espaço Cultural Canteiro Central

Dia: Sábado 22

Hora: a partir das 16h

Local: Setor Comercial Sul, Quadra 3, Bloco A – Espaço Cultural Canteiro Central

Classificação: Livre

Entrada franca