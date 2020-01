Estádio Nacional Mané Garrincha recebe segunda edição do festival Future Space

PUBLICIDADE 

Os variados estilos da música eletrônica em uma vibe contagiante, futurista e espacial. Essa é a proposta da segunda edição do Future Space Festival, que chega ao Estádio Nacional Mané Garrincha, no dia 1° de fevereiro, com 16 atrações nacionais e internacionais, uma mega estrutura de palco e efeitos especiais, flash tattoo, massoterapia, entre outras ações distribuídas em mais de 15 horas de festa.



Uma das grandes apostas do Future Space Festival é a estrutura. O palco de mais de 350m2, 35 metros de largura e incríveis 12 metros de altura, 120m de Led, Lasers, efeitos visuais e especiais, são alguns dos atrativos que vão surpreender o público. Assinam a gastronomia do evento os restaurantes Bulls Hamburgueria e Dr. Dog.



Os ingressos estão à venda e custam entre R$ 90 e R$ 130, podendo ser adquiridos pelo site www.eventbrite.com.br, ou pelos pontos físicos das lojas 4iVinte (102/103 Sul), Senhora Baforada (310 Norte), Loja Claro (Conjunto Nacional, Taguatinga Shopping e Park Shopping), 135 Store (Sudoeste), Café da 101 (Águas Claras), Distribuidora Cebola (Taguatinga Sul), Beer Chalita Hookah Lounge (São Sebastião), Tabacaria Time Bomb (Ceilândia), Sca Tattoo (Riacho Fundo 1), Lojas Amor Próprio (Boulevard Shopping e Águas Claras Shopping), Visual Calçados (JK Shopping). Não recomendado para menores de 18 anos.



Line-up



Headliner da noite, o DJ alemão Sharam Jey é bastante conhecido entre os amantes da cena da música eletrônica. Na ativa desde os anos 1990, Sharam Jey ficou mundialmente conhecido por sua linha criativa em remixes, visto em seu álbum In My Blood, além de remixar músicas para outros grandes artistas, como Don Diablo.



Comandando as pick-ups desde 1999, o DJ Gabe segue uma linha musical focado em House e Techno, com projetos independentes, entre eles o Chinelada do Bem, uma ação social que arrecada materiais para entidades sérias, como a Cruz Vermelha -, o Gabe On Air e a festa Gabe All Night Long.



Produtor musical desde os 16 anos, o DJ Marcos Benedetti aka Volkoder é conhecido por sua track contagiante, tendo uma das mais famosas o hit Detroit, que em 2013 foi considerado um hino dos festivais de música eletrônica. Em 2019, o DJ figurou no line-up do palco eletrônico do Rock in Rio.



Completam o line-up os DJs Rocksted, Bruno Furlan, Glen, Visage, Meca, Pirate Snake, Hippoccon, JhonK, Out_Ctrl, Aquila, Overhouse, Space Sheeps, Caique Nunes e Zafell.