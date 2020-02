Esquenta do Carnaval no Parque traz Harmonia do Samba e Bell Marques direto de Salvador

PUBLICIDADE 

O Carnaval no Parque dará a largada à edição 2020 no próximo final de semana, no estacionamento do Nilson Nelson, com megaestrutura de mais de 25 mil m² de área coberta. No sábado (15), o CNP traz a Brasília uma das maiores atrações do carnaval de Salvador: Harmonia do Samba, que, com sua swingueira, dividirá o palco principal com Zé Neto e Cristiano e Pedro Sampaio. Já no domingo (16), Bell Marques embalará ritmos que arrastam multidões na Bahia, como Diga que Valeu, Cabelo Raspadinho e Voa Voa. Kevinho, Latino e Jerry Smith completam o line que vai colocar Brasília para ferver.

A estrutura do CNP, com espaço totalmente coberto e acessível, oferecerá diversão com conforto e tranquilidade aos mais de 20 mil foliões que celebrarem o grito do Carnaval no Parque no 1º fim de semana de shows. Na sequência, a programação conta com grandes atrações, como Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Jorge e Matheus, Saulo, Banda Eva, Dennis DJ, É o Tchan e muitos outros.

O 1º Camarote exclusivo da capital

Além dos artistas de peso, o Carnaval no Parque sai na frente com o lançamento do 1º camarote oficial, assinado pela Skol Puro Malte. O público poderá desfrutar de espaço coberto com entrada, bares e banheiros exclusivos, além de área gastronômica com comidas e bebidas liberadas para restabelecer as energias. O ingresso do camarote também dará acesso ao after, com programação das 2h às 6h da manhã.

Programação

Pré-carnaval

15/02 – Zé Neto & Cristiano + Harmonia do Samba + Pedro Sampaio + Mistura 61 + DJ Jonnes Veloso + Bruno Martini

16/02 – Bell Marques + Kevinho + Latino + Jerry Smith + Mulheres de Samba + DJ Jonnes Veloso

Carnaval

21/02 – Gusttavo Lima + Mc Kekel + Adriana Samartini + Grupo Se Joga + Atração Surpresa + DJ Jonnes Veloso

22/02 – Dilsinho + É o Tchan + Yuri Martins + Monobloco + Dhi Ribeiro + DJ Jonnes Veloso

23/02 – Banda Eva + Cat Dealers + Dennis DJ + Heavy Baile + Disstinto + Grupo Menos é Mais + DJ Jonnes Veloso

24/02 – Saulo + Vintage Culture + Shevchenko e Elloco + Contém Dendê + DJ Jonnes Veloso + Thiago Nascimento

25/02 – Wesley Safadão + Bhaskar + Molejo + Mojjo + Maria Vai Casoutras + DJ Jonnes Veloso

Pós-carnaval

29/02 – Jorge & Mateus + Saia Rodada + Chemical Surf + DJ Jonnes Veloso + 7 na roda + Di Proposito