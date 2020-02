‘Espiral – O Legado de Jogos Mortais’ ganha primeiro teaser nacionalizado

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, a Lionsgate promoveu o lançamento mundial do primeiro teaser de “Espiral – O Legado de Jogos Mortais” (Spiral: From the Book of Saw), com estreia nos cinemas brasileiros prevista para o primeiro semestre de 2020 e distribuição Paris Filmes. Para conferir o vídeo com legendas em português, acesse: https://youtu.be/bCovmpxVpuA.

Criada em 2004, a franquia ganha reboot e volta às telonas após hiato de 2 anos, quando aconteceu o último lançamento: “Jogos Mortais: Jigsaw”. Dirigido por Darren Lynn Bousman, que já esteve à frente de “Jogos Mortais 2, 3 e 4”, “Espiral – O Legado de Jogos Mortais” apresenta em sua trama um novo e sádico mentor que desencadeia uma forma distorcida de justiça.

Com roteiro de Josh Stolberg e Pete Goldfinger, um novo e aterrorizante capítulo do universo dos Jogos Mortais reunirá um elenco de peso, que inclui Samuel L. Jackson como um respeitado veterano da polícia, Chris Rock como o impetuoso detetive Ezekiel “Zeke” Banks e Max Minghella, intérprete de um novato na polícia. Além de atuar, Chris Rock também assina a produção executiva do longa.

Iniciado com uma tomada panorâmica da cidade, ao som de “A Lot” do rapper 21 Savage, o trailer recém-revelado expõe a parceria de Banks e sua dupla durante uma ronda, quando são acionados para atender uma ocorrência. Durante a investigação, é sinalizada uma perseguição a policiais e a icônica marca em espiral se destaca nas cenas do crime. Na pele do veterano da polícia, Samuel L. Jackson encerra o teaser incitando os jogos. “Você quer jogar, desgraçado?”. E uma sequência de armadilhas com instrumentos de tortura finalizam o teaser.