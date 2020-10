Espetáculo Conte Lá Que Eu Canto Cá fala do interior do Brasil plural

PUBLICIDADE

Causos e contos, toadas e modas, histórias cantadas, músicas entoadas. A atriz Adriana Nunes e o músico Marcello Linhos, ambos da Companhia Os Melhores do Mundo, se juntam aos músicos Marcelo Lima e Nelson Latif para lançar um novo olhar sobre o sertão do País. Com direito a sotaques variados e a um cenário lúdico que vai encantar jovens, adultos e a terceira geração. O espetáculo cênico-musical Conte Lá Que Eu Canto Cá rodou o Brasil e teve turnê em Moçambique e na África do Sul. Agora, em tempos de pandemia, irá estrear na internet e alcançar escolas e também o público em geral.

A produção estará em cartaz no dia 22 de outubro, quinta-feira, às 10h e às 15h, em apresentação destinada para escolas. Já às 18h e às 21h do mesmo dia será aberta a todos. Sempre no canal no YouTube de Marcello Linhos. Gratuito. Não recomendado para menores de 14 anos.

As apresentações estarão expostas em lives ao vivo transmitidas do Teatro da Aliança Francesa (708/908 Sul). Apenas algumas partes serão gravadas.

Causos goianos do hilário Geraldinho de Goiás lado a lado com a poesia “matuta” de Patativa do Assaré e Catulo da Paixão Cearense, entremeados pelo forró de Sivuca e o pagode de Viola de Tião Carreiro. Após percorrer 27 estados brasileiros e conquistar também o público internacional, Adriana Nunes e Marcello Linhos prometem novamente muita animação em um belo reencontro com o coração sertanejo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É um encontro também com o nosso sertão interior. Eu e Adriana somos filhos de mãe goiana e pai mato-grossense e temos o Centro- Oeste no sangue e uma paixão em comum pela música e histórias populares do interior do Brasil”, destaca Linhos.

E é essa identidade dos interiores do múltiplo Brasil que os dois vão mostrar com muita atuação e, também, um som de raiz.

“Como somos naturais de Brasília, ainda tivemos o privilégio de conviver com todas as culturas em um único lugar que recebeu povos de todos os estados e se transformou em uma cidade rica em diversidade cultural”, ressalta Adriana Nunes.

A ideia do espetáculo educativo é também atingir as escolas do Distrito Federal que terão duas sessões especiais e uma bela aula sobre a identidade do Brasil de raiz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Todos os interessados pela cultura regional como literatura de cordel, música caipira, contos, poesia matuta, moda sertaneja, toadas e demais manifestações da cultura de raiz vão curtir e aprender conosco, de forma leve, e dar boas gargalhadas”, conclui Nunes.

O espetáculo Conte Lá Que Eu Canto Cá conta com o patrocínio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Ficha Técnica Conte Lá Que Eu Canto Cá:

Espetáculo Cênico-musical com Adriana Nunes, Marcello Linhos,

Marcelo Lima e Nelson Latif

Gestão de patrocínio: Cléber Lopes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diretor de produção: Magno Telles

Produção: Paula Jacobson

Serviço: Conte Lá Que Eu Canto Cá estreia na internet

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 22 de outubro, quinta-feira

Horário: Às 10h e às 15h, sessões destinadas para as escolas

Horário: 18h e às 21h, para o público, em geral

Local: Canal no YouTube de Marcello Linhos

Gratuito

Não recomendado para menores de 14 anos

Informações: Instagram: @marcello.linhos.