Espetáculo “Cartas Para Elsi” estreia no Espaço Cultural Renato Russo no último dia do mês

PUBLICIDADE 

Pela segunda vez em cartaz no Distrito Federal, o espetáculo infanto-juvenil “Cartas para Elsi”, da Trupe Trabalhe Essa Ideia, terá dois finais de semana de exibição no Espaço Cultural Renato Russo, 508 sul, 29 de fevereiro e 1 de março, e 7 e 8 de março. Sempre as 16h, com meia entrada a R$ 20.

A narrativa mescla fatos com ficção e retrata a história dos últimos meses de vida do escritor tcheco Franz Kafka e sua bela amizade com a garotinha Elsi. A adaptação é da cia brasiliense Trupe Trabalhe Essa Ideia, juntamente com a DeAraque Iniciativas Teatrais. Com direção geral de Paula Hesketh, direção cênica de Gabriela Abreu e coreografias de Fernanda Vasques, o espetáculo traz a mistura de teatro e dança, além de um surpreendente cenário que prende a plateia com sombras e projeções.

O enredo é ambientado na década de 20 e conta a história da garotinha Elsi. Tristonha, ela estava em busca de sua boneca “Brígida”, que havia desaparecido misteriosamente. Um escritor, que caminhava pelo parque, encontra a menina e, para consolá-la, diz ser um carteiro de bonecas. Então, ao longo de um ano, ele passa a escrever-lhe cartas de sua querida boneca, vindas de várias partes do mundo.

Para a diretora Gabriela Abreu, a peça fala sobre como determinados eventos, aparentemente inofensivos, podem mudar o curso da vida. “Quando se encontram, Elsi e Kafka estão em momentos de definição em suas vidas: Kafka, que já lutava contra a tuberculose há anos, vê a doença se agravar, enquanto Elsi está crescendo e precisa encarar todas as consequências do abandono da infância.”, comenta.

“São períodos assustadores para os dois. Encontrar Elsi dá um senso de propósito à vida de Kafka. E são as lições que Kafka, por meio de Brígida, fornece a Elsi que mostram a ela sobre a mutabilidade da vida, e sobre a importância de se enfrentar o inesperado com coragem e otimismo”, analisa Gabriela.

O espetáculo é um convite a toda a família. “Geralmente temos peças essencialmente infantis ou essencialmente adultas. Nossa proposta é contar uma história que possa atender a todas as idades, sem menosprezar o público infantil nem sermos simplistas demais para o público adulto”, finaliza a diretora..

Serviço:

Espetáculo Cartas Para Elsi

Quando: 29 de fevereiro, 1, 7 e 8 de março

Horário: Sempre as 16h

Local: Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul

Ingressos: R$20 a meia

Duração: 50 minutos

Classificação Indicativa: A partir dos sete anos



Ficha Técnica

Elenco: Felipe Vasques, Laura Querino, Lia Botelho e Paula Hesketh

Direção Cênica e Dramaturgia: Gabriela Abreu

Coreografias: Fernanda Vasques

Cenário: Pedro Bezerra

Filmagem: Miá Filmagens

Iluminação: Marcelo Augusto

Designer gráfico: Bárbara Miranda

Figurino: Sarah Fialho

Produção de Vídeo: Bruna Martins

Animação: Sofia Coêlho

Trilha Sonora: Rodrigo Karashima

Fotografia: Lucas Casado

Direção Geral: Paula Hesketh

Realização: Trupe Trabalhe Essa Ideia e DeAraque Iniciativas Teatrais