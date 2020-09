Equinox, núcleo do Federal Music de Brasília, realiza KVSH Drive-In Concert

PUBLICIDADE

Após consagrar-se como a primeira marca a realizar um festival de música eletrônica em formato Drive-In no Brasil, com o Federal Music Drive-In, a Equinox, empresa responsável pelo evento, retorna com mais outro evento neste formato, respeitando as regras de isolamento social. No dia 19 de setembro, das 17h00 às 2h00, a Arena Drive – Estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, será o palco de muita música de qualidade e divertimento com o KVSH Drive-In Concert. O headliner da noite é o mineiro KVSH, dono dos hits “Sede Pra Te Ver” e “Cante Por Nós”. Para completar o line-up: Pirate Snake, Áquila, Jhon K, The Klass, Scardisco, Gai4, SMB Crew, Villis, Kssio e Anarquia.

Com capacidade para 200 carros, ou até 600 pessoas, a organização do KVSH Drive-In Concert mostra-se empolgada para realizar uma segunda edição neste novo formato: “Após realizarmos com sucesso o primeiro festival de música eletrônica do Brasil no formato drive-in, sentimos que precisávamos de um extra para realizar uma entrega ainda melhor. Corrigimos alguns detalhes e acrescentamos um potente sistema de som PA de 40 da LS ÁUDIO, digno dos grandes festivais, com mais de 150.000 watts de potência. Tenho certeza que a galera vai curtir muito”, conta um dos organizadores, Raul Mendes.

A Equinox, responsável pelo Federal Music, que é hoje o maior festival de música eletrônica do Centro Oeste, é uma das empresas pioneiras do segmento no Brasil, com mais de 10 anos de história. Durante os 4 últimos meses, eles buscaram formas de continuar gerando entretenimento ao público, em formato de LIVEs, sets exclusivos e entrevistas. Mas aquele sentimento de querer ‘algo a mais’ nunca faltou. Por isso, eles retornam com o KVSH Drive-In Concert, que contará com 10 horas de música em um formato completamente seguro, cada um no seu carro. Trazendo um dos nomes mais requisitados do Brasil, KVSH, que, aos 23 anos, detém de mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e arrasta multidões por onde passa.

Faça parte do KVSH Drive-In Concert, um projeto único e que tem como objetivo proporcionar entretenimento de forma segura aos fãs. O ingresso encontra-se R$ 65,00 por pessoa, onde cada carro deve ter o mínimo de 3 pessoas e máximo de 4 pessoas. Para comprar o seu, clique aqui.

SERVIÇO

KVSH Drive-In Concert

Data: 19 de setembro

Onde: Arena Drive – Estacionamento do Ginásio Nilson Nelson – Brasília/DF

Horário: 17h00 às 02h00

Line-Up: KVSH, Pirate Snake, Áquila, Jhon K, The Klass, Scardisco, Gai4, SMB Crew, Villis, Kssio e Anarquia.

Ingresso: R$ 65 por carro (sujeito à virada de lote)

Ticketeria: Furando Fila