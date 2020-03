Equilíbrio entre corpo e mente é fundamental para evitar esgotamento profissional

PUBLICIDADE 

Acordar, ir ao trabalho, voltar para casa, dormir. Esse é o resumo da rotina da grande maioria das pessoas que direcionam toda a energia para o trabalho. O objetivo é aumentar a produtividade e ascender economicamente. Mas não se engane, o excesso pode trazer prejuízos físicos e psicológicos. O distúrbio causado pelo esgotamento profissional já tem até nome: a síndrome de Burnout.



Tamanha é a cultura do trabalho incessante que 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem da síndrome, de acordo com a International Stress Management Association (ISMA). Trata-se de um problema comum no mercado de trabalho competitivo, uma vez que profissionais atuam sob grande pressão para superar as expectativas do contratante. Assim, a autocobrança e a carga de trabalho extrapolada são frequentes.



Os sintomas incluem insônia, dor de cabeça, esgotamento físico e mental, pressão alta, podendo acarretar até em depressão. A síndrome de Burnout prejudica não apenas o âmbito profissional, mas todas as outras áreas da vida. Por isso, o melhor remédio para combater a doença — já reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – é prevenir, ou seja, abrir um espaço, em meio à rotina, para desacelerar.



Autocuidado



“Até que ponto a vida profissional está consumindo a vida pessoal?”, questionou Stéphanie Brasil, terapeuta, coach e diretora dos Seminários Insight — processos educativos de autoconhecimento e desenvolvimento do potencial humano –. “Para se sair bem no trabalho e nas outras esferas da vida, é preciso equilíbrio. Por isso, dedicar um momento do dia ao autocuidado é primordial para a saúde mental”, completou.



A diretora dos Seminários Insight explicou que muitas pessoas relacionam o autocuidado com a saúde física, mas se esquecem da mente. “Ter um corpo bonito de nada adianta se a mente não está bem. Corpo e mente estão em total sintonia, por isso um reflete a situação do outro”. Em outras palavras: o pessoal e o profissional são dois lados de uma mesma moeda, por isso é preciso haver equilíbrio.



Ter um tempo dedicado a si próprio garante mais qualidade de vida e bem-estar, fatores que refletirão diretamente no desempenho profissional. Além do mais, o autocuidado é um forte aliado para evitar a síndrome de Burnout.



Insight



Viver plenamente sem estar preso ao trabalho é o desejo de muitos. Uma excelente opção para praticar o autocuidado é participar dos Seminários Insight. Dividido em quatro módulos, os processos educativos visam encontrar o empoderamento individual dos participantes, de modo a reconectar com o melhor de si para criar a vida almejada.



O empresário Marcelo Lopes participou dos Seminários. “Me envolver nas quatro etapas do Insight me deu ferramentas para que eu me conheça profundamente e aplique em minha vida”, comentou. Aos 26 anos, o jovem se sente realizado pessoal e profissionalmente. Marcelo é dono da empresa Amor Líquido, cuja proposta é produzir coquetéis sem álcool para apreciação.



“Os seminários apoiam as pessoas no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, pois promovem a reconexão de cada um com a própria essência e o verdadeiro Eu, livre de limitações e julgamentos. Desperta o coração. E tudo isso só é possível pois criamos um ambiente seguro, de confidencialidade, amorosidade, de não julgamento e de aceitação para que a pessoa se expressar livremente”, explicou a diretora em Brasília, Stèphanie Brasil.



Para conhecer melhor a dinâmica dos Seminários Insight, no sábado (7) haverá uma palestra introdutória para apresentar as informações gerais e responder dúvidas sobre o processo educativo. O evento ocorrerá no Mercure Brasília Líder Hotel, às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.



Serviço:

Palestra introdutória Seminários Insight

Data: 7 de março, às 17h

Local: Mercure Brasília Líder Hotel (SHN Qd 5 Blco 1, ao lado do Mc Donalds)

Inscrições: http://insightbrasil.engaged. com.br/turma/palestra- introdutoria-brasilia/7-de- marco-de-2020