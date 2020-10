EON FESTIVAL – Festival de música clássica acontece dia 07 de novembro

PUBLICIDADE

Um evento para democratizar a música clássica. Este é o EON Festival, uma proposta criada e produzida em Brasília e que acontece em formato inédito na cidade no dia 07 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Com dois espetáculos diferentes, a Orquestra Filarmônica de Brasília, sob o comando do maestro Thiago Francis, se apresenta em um show infantil “Pedro e o Lobo” e em uma homenagem aos 60 anos de Brasília, com “Legião Sinfônica”.

“Pedro e o Lobo” é uma história infantil contada através da música, como um teatro musical. Composta em 1936, por Sergei Prokofiev, tem o objetivo de apresentar às crianças as sonoridades dos instrumentos de uma orquestra. Cada personagem é representado e tocado por um destes instrumentos. Pedro é o Quarteto de Cordas; o avô é o Fagote; a pata é o oboé; o gato, a Clarineta; o pássaro, a flauta transversal; o Lobo é representado pelas Trompas e os caçadores, os Tímpanos.

O concerto, marcado para às 17h, terá, também, projeções em um telão e um narrador para contar a história. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 e podem chegar a até R$ 80,00 (meia-entrada), dependendo do setor. A classificação é livre.

Em seguida é a vez de “Legião Sinfônica”, com Orquestra Filarmônica de Brasília e a banda Quatro Estações que, juntas, ao vivo, fazem uma homenagem aos 60 anos de Brasília com um tributo a uma das mais icônicas bandas de Rock da cidade: Legião Urbana. No repertório, todos os clássicos que marcaram gerações com suas letras que até hoje são consideradas atuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O espetáculo está marcado para às 19h30. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 e podem chegar a até R$ 120,00 (meia-entrada), dependendo do setor. A classificação é livre.

O Teatro do Centro de Convenções Ulysses Guimarães terá sua ocupação reduzida para menos de 40% de sua capacidade. Os lugares terão distanciamento de duas poltronas, respeitando as normas de segurança orientadas pelo GDF, e mantendo o conforto do público.

O EON Festival é uma realização da GOWW Produções. Os ingressos estão à venda através do site ou aplicativo Sympla (www.sympla.com.br).

EON Festival

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

07 de novembro de 2020 (sábado)

Classificação: Livre

Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Instagram: @festivaleon

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos: Sympla (www.sympla.com.br)