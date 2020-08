Entourage apresenta programa em busca de novos talentos da música eletrônica brasileira. Conheça o “Enter Our Agency”!

PUBLICIDADE

Em seus mais de 12 anos de atuação no mercado de música eletrônica no Brasil, a Entourage Conteúdo Artístico apresenta-se como referência em representação e gerenciamento de artistas e produção de eventos. Contando com um vasto casting com mais de 30 DJs, entre eles Vintage Culture, Cat Dealers, Chemical Surf e Dubdogz, e mais de 50 eventos anuais, como Só Track Boa, Time Warp, Kaballah Festival, Air Rooftop, Not Another Fucking Festival (NAFF), Tantsa e Boma, a maior agência do ramo anuncia um novo programa de fomentação da indústria em meio à pandemia, o “Enter Our Agency”.

A iniciativa, como o próprio nome sugere, busca encontrar novos talentos brasileiros para desenvolverem e construírem carreiras musicais de sucesso.

A partir desta segunda-feira, 3 de agosto, até o dia 03 de setembro, DJs e produtores de todo o país poderão se inscrever através de um formulário online para concorrer à oportunidade de integrar o quadro de artistas da Entourage.

“Este é um momento particularmente especial para uma iniciativa como essa já que, em função de todo esse tempo de quarentena, muitos artistas estão focados na produção musical, ou seja, tem muita novidade boa aí fora esperando uma oportunidade. E num período tão difícil para todo mundo, estamos justamente trabalhando para gerar essas oportunidades, olhando para frente, seja fomentando a classe artística, seja colaborando com diversos produtores de eventos do país com o objetivo de reconstruir o nosso mercado, um dos mais atingidos pela pandemia”, conta Marcelo Arditti, sócio-diretor da Entourage.

A escolha dos artistas será baseada em método qualitativo, ou seja, não há quantidade exata de “vagas”, afinal, não é uma competição, e dependerá única e exclusivamente do talento a ser encontrado pela agência. Dessa forma, o programa terá a oportunidade de alcançar milhares de DJs e produtores escondidos pelo Brasil. Após a análise dos formulários, os escolhidos passarão por uma entrevista com os diretores, que escolherão os novos nomes do casting.

O trabalho da Entourage é pautado em qualidade, profissionalismo, confiança e resultado, de modo que o artista sinta-se plenamente assessorado para se dedicar integralmente à carreira. Este é exatamente o mindset que a agência oferecerá aos escolhidos, dando a eles a prestigiosa chance de trabalhar ao lado de grandes artistas e players do mercado.

Portanto, se você acha que tem o talento pelo qual estão buscando, acesse o formulário (clicando aqui) e boa sorte!