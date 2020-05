Emicida, sobre Bolsonaro: “Eleja um assassino e espere um genocídio”

PUBLICIDADE 

O rapper Emicida fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro neste domingo (11), durante uma live no YouTube. Emicida lembrou de uma senhora que saiu nas ruas dos EUA com uma camiseta escrita “eleja um palhaço e espere um circo”, assim que Trump foi eleito, e readaptou o caso ao Brasil.

“Quando a gente traz para a realidade do Brasil, a gente vê as atitudes desse inútil que está ocupando o Palácio do Planalto. Aí você pensa, mano: eleja um assassino e espere um genocídio”, disse o rapper.

Emicida cantou por mais de oito horas neste domingo. Segundo a gravadora Laboratório Fantasma — dele e do irmão Evandro Fióti —, foram mais de cem músicas. O rapper chegou até a perder a noção da hora.

– não acabou ainda não. Seu camarada Emicida ainda tá aqui. Vou até o fantástico

– já acabou o fantástico já

– caraio que horas são?

– 10 pra meia noite

– OI? 10 pra meia noite?



kkkkkkk esse diálogo é perfeito pic.twitter.com/DDusEHAMTY — Modices (@modices) May 11, 2020

Já passando da meia-noite, ele cantou uma versão de “Mãe”, música de seu penúltimo álbum, em homenagem à data. Ele fez rimas improvisadas ao ler os tuítes de fãs com mensagens dedicadas às mães.

Dona Katia não curte rap mas ta abençoada pelo ZIKA, obg @emicida #EmicidaLiveEmCasa pic.twitter.com/jUBQiN8iLo — Gogo 🙂 (@_gomagalhaes) May 11, 2020