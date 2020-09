Em formato inovador no Centro-Oeste, Festival Drive-In chega ao fim com sucesso de público e crítica

Com realização da Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca, o evento que fez surgir na região Centro-Oeste um novo formato do tradicional drive-in como opção cultural e colocou o Distrito Federal em destaque na agenda de eventos do país, movimentou a economia local ao gerar impostos e postos de trabalho. Foram mais de 500 empregos diretos e indiretos. Também foi credenciado como uma oportunidade para empresas reforçarem seu produtos e marcas junto ao público consumidor e às mídias.

A programação eclética foi idealizada para atender a diversos públicos. À destinada ao cinema apresentou sessões com gêneros cinematográficos variados para todas as idades. Sessões de Comédia, Suspense, Infantil, Terror, Ficção, Romance e grandes clássicos foram exibidos através de uma tela de LED de 220m², uma das maiores do país. Para acompanha-las, pipocas. Foram consumidas mais de 4.500.

Durante os mais de dois meses e meio de realização do evento, o público pôde vibrar com apresentações ao vivo de artistas e grupos locais e nacionais de diversos estilos musicais e do teatro de humor e infantil. G7 de Comédia, Cia. de Comédia Setebelos, o humorista e ex-CQC Maurício Meirelles, Sérgio Mallandro e Diogo Portugal, nomes conhecidos do stand up comedy no Brasil e em Brasília subiram ao palco do Festival Drive-In, assim como o grupo Detetives do Prédio Azul (D.P.A), fenômeno na televisão e no cinema, que se apresentou em seis sessões disputadas.

A cantora Luiza Possi, que realizou em Brasília o seu primeiro show em formato drive-in, Jorge Vercillo, Cátia Damasceno e Adriana Samartini são alguns nomes que marcaram a edição do festival. Foram 32 apresentações no total. Do pagode à música erudita, passando pelo samba, axé, choro, jazz, rock e MPB. A Orquestra Filarmônica de Brasília, regida pelo maestro Thiago Francis, se apresentou solo ou com convidados locais, reforçando a proposta do evento de prestigiar artistas e grupos brasilienses, a exemplo de Estação do Choro, quadrilha Bagaço de Cana, TJ Fernandes Oficial, Magno Martins, Paulo Mansur, Ste Marques, Juliana Müller, Pablo Fagundes, Passo Largo, Jazzyhop e Junior Ferreira.

O Festival Drive-In dividiu com o público momentos importantes para muitos convidados e seus amigos e familiares. O espaço abrigou aniversários, pedido de casamento e chá-revelação de bebê, atendendo, com o uso da tecnologia, as normas de proteção e higienização necessárias durante todo o momento de sua realização. Um aplicativo ativado pelo QR Code proporcionou com um toque no celeular, o acesso a diversos serviços como adquirir as opções oferecidas pela bomboniere – no formato de delivery e entregue na vaga que o carro esteve estacionado – e acesso sem fila aos banheiros.

Além de fomentar a cultura e a economia, e oferecer entretenimento, inclusive com opções gratuitas, o Festival Drive-In destinou cinco por cento do valor líquido arrecadado à compra de equipamentos de tecnologia para crianças e adolescentes carentes da rede pública de ensino de comunidades carentes. Cestas básicas serão doadas a guias de Turismo em dificuldades financeiras.