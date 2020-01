Em BBB20, Petrix encosta genitália em Flay e web pede expulsão

PUBLICIDADE 

Após pouco mais de uma semana no ar, o Big Brother Brasil já causa polêmicas na web. O jogador Petrix tem intrigado os telespectadores do programa após pegar nos seios e dar uma “sarrada” em Bianca. Nesta quarta-feira (29), durante a festa, ele encostou a genitália na cabeça de Flayslane.

A jovem estava sentada no chão e o rapaz decide sentar na cabeça dela, que estava bêbada e sem condições de se defender. Internautas o acusaram de esfregar as partes íntimas na cabeça de Flay. Felipe, Hadson e Lucas estavam do lado e caíram na gargalhada. Lucas ainda disse: “É o Quebra-Nozes”.

Nas redes sociais, nada passou despercebido. “Petrix em noite de festa: Agarrou Gabi e ela gritou para ele soltar, roçou a cabeça da Flay (estava bêbada) na genitália dele na sala e riu com os imbecis, abraçou Mari com os braços encostando nos seios, escondeu bebida e sarrou na Bianca. Mas não é assediador”, ironizou uma pessoa.

Confira os Tweets:

E vamos de petrix amassando peito de mulher DE NOVO



ai gente exausta #bbb20 pic.twitter.com/EFD4lw5Vgp — Babi (@babi) January 30, 2020

PETRIX SARRADO NA FLAY (ela estava bêbada). Nojento.



Esse bosta tem que ser expulso. Repassem. #BBB20 pic.twitter.com/O6qPHlrDO7 — Magdiel (@Magdiel59212919) January 30, 2020