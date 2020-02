Ellefante participa da Home Sweet Sessions, no Canadá, ao lado da cantora Julie Neff

PUBLICIDADE 

Uma ponte entre Brasília e Toronto, sem escalas. Esse é o clima de “Me Deixa”, vídeo ao vivo gravado no Canadá que une a banda Ellefante, do DF, à cantora Julie Neff em um dueto bilíngue. Gravado na sala de uma casa, o registro mescla o clima ensolarado da faixa à neve que cai lá fora, em um encontro de múltiplas culturas, línguas e influências. A faixa também chega aos principais serviços de streaming como single.

A conexão entre os artistas foi mais natural do que se imagina. Julie Neff acaba de passar pelo Brasil em sua segunda turnê pelo país em anos consecutivos. Em seu show em Brasília, a cantora, compositora e instrumentista dividiu o palco com artistas locais, inclusive a Ellefante, com quem assina a composição de “Me Deixa”. Já habituada a colaborar com bandas e cantores por onde passa, da Suécia à Argentina, Julie conhece a nova cena independente brasileira e brasiliense, tendo colaborado com outros expoentes da capital, como a Scalene.

A sintonia com a Ellefante veio de influências compartilhadas, onde tons alternativos e pop se misturam, grooves e levadas com balanço se unem e vocais melódicos e ajudam a construir um som com identidade própria. Essa intimidade acaba permeando também a temática da letra, que aborda a maneira com que as pessoas procuram a realização no outro e em coisas materiais.

“Fala de um personagem que desiste de procurar a felicidade no outro e começa a olhar pra si mesmo, com isso vai se descobrindo e se aceitando. Por ser um tema universal, a Julie adicionou sua visão sobre ele, inspirada em um momento pessoal. Musicalmente, ‘Me deixa’ traz a identidade Ellefante, que mistura a melodia vocal bem elaborada com ritmos brasileiros, mantendo um formato de rock também, para adicionar o estilo da artista Julie Neff. A concepção musical aconteceu à distância onde a comunicação via internet facilitou a interação Brasil x Canadá”, revela Adriano Pasqua.

A Ellefante inaugura 2020 dando sequência a uma série de lançamentos iniciados em novembro de 2019 e previstos para o primeiro semestre. A participação de uma session internacional com featuring de outro país é uma novidade na carreira do trio brasiliense formado pelo vocalista e guitarrista Fernando Vaz, pelo baixista Adriano Pasqua e pelo baterista João Dito.

“É sempre surreal pensar até onde a arte leva a gente. E estávamos ali no Canadá com um neve super vibe caindo do lado de fora, com um equipe montada pra gravar o nosso feat com a Julie. A gente foi tomado por muitas emoções, choramos mesmo, de estar em um lugar tão foda com pessoas incríveis fazendo o que a gente mais ama que é música e arte!”, completa Fernando.

A experiência em Toronto soma à vivência internacional da Ellefante, que está em atividade desde 2016. Após o lançamento dos dois primeiros singles dentro do projeto audiovisual Mezanino Sessions, ainda no seu ano de debut, a Ellefante foi convidada a fazer a sua primeira tour internacional na Alemanha, em 2017.

Algumas das conquistas daquele ano foram o show no famoso Lott Festival, na cidade de Raversbeuren pra mais de 30 mil pessoas, e uma apresentação no Confluentes Festival, na cidade de Koblenz para mais de 9 mil pessoas. A banda foi a única representante da América Latina nos dois eventos alemães.

Em 2018, Ellefante lançou seu disco de estreia “Mansidão”, que já atingiu mais de 120 mil audições somente no Spotify. No mesmo ano, se apresentou no Porão do Rock, além de embarcar para sua segunda turnê europeia, desta vez em Portugal. Em dezembro, participaram da programação da SIM SP. Ao longo de 2019 participou do Sofar Sounds SP, e a turnê do álbum passou por Goiânia, Anápolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, no Festival Timbre, pelos Festivais CoMA e Ocupa, na sua cidade natal e pelo Indie Week Festival, no Canadá.

Em 2020, a banda prepara materiais inéditos. Estão previstas outras faixas gravadas durante a turnê canadense e inspiradas pela estrada, expondo uma nova faceta dos artistas, mais experientes e maduros.