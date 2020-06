“Échame la culpa”, parceria de Luis Fonsi com Demi Lovato, acaba de superar a marca de 3 milhões de viwes

PUBLICIDADE

O videoclipe de “Échame La Culpa” , resultado da colaboração dos astros Luis Fonsi e Demi Lovato, apresentada em 2017, acaba de entrar na seleta lista de vídeos com mais de 2 bilhões de visualizações do YouTube.

O vídeo, gravado no Brooklyn (Nova York), alcançou a quinta posição entre os clipes que alcançaram 100 milhões de visualizações mais rápido e foi a colaboração que mais rapidamente alcançou a marca.

Em sua conta no Instagram, Fonsi agradeceu: “2 BILHÕES de visualizações para #EchameLaCulpa. Hey @ddlovato, alcançamos 2 bilhões de visualizações . Obrigado a todos pelo vosso apoio! ”.

A canção, que figurou no 1° lugar das paradas de 10 países e já foi reconhecida com múltiplos Certificados de Platina, é uma composição de Luis Fonsi juntamente com os colombianos Andrés Torres e os membros de Cali y El Dandee, Mauricio e Alejandro Rengifo e tem em sua sonoridade a mistura de ritmos dançantes que caracterizam a música urbana.

Em abril deste ano, o astro porto-riquenho apresentou a emocionante “Girasoles”, que fala diretamente sobre a situação na qual estamos inseridos ultimamente, com uma letra focada na esperança e no romantismo. O videoclipe, dirigido por Marlon Peña, representa diferentes momentos e histórias de pessoas que se amam, mas que estão separadas devido ao afastamento social imposto pelo coronavírus.