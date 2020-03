É neste sábado! sucesso pelo nordeste, comédia “Pão com Ovo” retorna a Brasília

PUBLICIDADE 

Há dois anos os brasilienses que prestigiaram a primeira temporada do espetáculo de comédia maranhense Pão com Ovo, foram surpreendidos pelas icônicas e irreverentes histórias das amigas Dijé e Clarisse, que fizeram com que duas novas sessões fossem abertas com lotação máxima. Agora, em nova temporada a comédia retorna a Brasília, nos dias 14 e 15 de março, às 21h (sábado) e às 20h (domingo), no Teatro UNIP, para duas apresentações.



Os ingressos já estão a venda e custam R$ 50 (vip) e R$ 40 (especial), com valores referentes a meia-entrada mediante a doação de 1kg de alimento, podendo ser adquirido pelo site www.furandoafila.com.br ou pelos pontos físicos nas Lojas óticas Diniz.



O texto de autoria de Adeílson Santos e César Boaes – que também dão vida as duas personagens -, conta a história de duas amigas que voltam a se encontrar depois de alguns anos depois e relembram situações engraçadas. A comédia retrata de forma bem humorada situações dos costumes e hábitos das diferentes classes sociais, contando a atual história das personagens, Dijé (Adeílson Santos), moradora de bairro da periferia, e Clarisse (César Boaes), uma emergente alpinista social.



Sobre Pão com Ovo



Há oito anos na estrada, Pão com Ovo é, atualmente, o espetáculo teatral de maior sucesso no estado do Maranhão, além de ser um dos mais conhecidos e referência na região nordeste do país, onde mais de 1 milhão de pessoas já puderam conferir o teatro inteligente dessa comédia genuinamente brasileira.



Com um humor leve e sarcástico, o espetáculo foi criado a partir de uma pesquisa feita durante dois anos pelos atores, observando o jeito e os costumes das diferentes classes sociais, sendo exibidida diversas vezes no Maranhão, e em diversos outros estados brasileiros, além de uma temporada internacional em Portugal.



Serviço

Espetáculo Pão com Ovo



Onde: Teatro Unip (913 Sul);

Quando: 14 e 15 de março, sábado, às 21h, e domingo, às 20h

Ingressos: R$ 50 (vip) e R$ 40 (especial), com valores referentes a meia-entrada mediante a doação de 1kg de alimento, podendo ser adquirido pelo site www.furandoafila.com.br ou pelos pontos físicos nas Lojas óticas Diniz.

Duração: 1h30 (aproximadamente)

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos

Para mais informações: (61) 99338-7153 / (61) 99307-3939