É hoje! Infectologista informará brothers sobre a pandemia do coronavírus

Nesta segunda-feira (16), o Reality Show Big Brother Brasil irá receber um médico infectologista que avisará os confinados sobre a situação do mundo em relação ao coronavírus. Além de situar os brothers o médico irá tirar as dúvidas dos participantes sobre a doença.

Além disso, a produção vai avisar os participantes que suas famílias passam bem.

A Rede Globo comunicou que os cuidados foram redobrados: entre as medidas adotadas estão a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de famílias em dias Eliminação, a atenção e cuidado ainda maiores em relação à higienização de qualquer produto que entre na casa e o monitoramento de todas as pessoas que têm acesso – já restrito – à residência. Além disso, todos os participantes são acompanhados 24 horas por uma equipe médica.

Como a higienização das mãos é um dos principias fatores de prevenção, a produção do “BBB20” aumentou o limite diário de consumo de água para todos na casa. Assim, os brothers poderão lavar as mãos com mais frequência, não apenas para sua própria segurança, mas como um lembrete para quem acompanha os participantes.