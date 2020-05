DUNCANVILLE: série dos criadores de Simpsons chega ao Brasil

PUBLICIDADE 

Criada pela ganhadora do Globo de Ouro® Amy Poehler (“Saturday Night Live“) junto com os ganhadores do prêmio Emmy® Mike e Julie Scully (“Os Simpsons“), a série “Duncaville” terá sua pré-estreia na segunda-feira, 25 de maio, às 22h00, no FOX Channel.

Composta por 13 episódios, a série – que chegará em breve no canal – mostra a realidade peculiar de Duncan, um garoto comum de 15 anos, mas ao mesmo tempo espetacularmente engenhoso, e sua família e amigos.

Escrita por Mike e Julie Scully, na versão em idioma original, “Duncanville” contará com as vozes de Poehler, que dará vida a Duncan e sua mãe; a indicada ao prêmio Emmy® Rashida Jones (“Angie Tribeca”) no papel do amor secreto de Duncan; o ganhador do prêmio Emmy® Ty Burrell (“Família moderna“) como pai de Duncan; e o indicado ao Globo de Ouro® Wiz Khalifa (“American Dad!”) que interpreta o professor e conselheiro da escola.

Como a maioria dos jovens de 15 anos, Duncan vislumbra a idade adulta com dinheiro, liberdade, carros e garotas. Mas, na realidade, está bem longe disso, dirigindo com sua mãe sentada ao seu lado e cuidando de sua irmãzinha. Ele não é um garoto excepcional, mas concebe em sua mente a fantasia de uma grande vida na qual tudo é surpreendente.

A mãe de Duncan, Annie (Poehler), uma agente de polícia que sonha em um dia ser detetive, vive o medo constante de que seu filho adolescente tome uma decisão ruim e arruíne sua vida e fará qualquer coisa para evitar que isso aconteça. O pai de Duncan, Jack (Burrell), um encanador fanático por rock clássico, determinado a ser um pai melhor do que o seu, está obcecado com suas publicações nas redes sociais e fica chateado porque seus filhos não aceitam suas solicitações de amizade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As irmãs mais novas de Duncan são Kimberly, de 12 anos (a indicada ao prêmio Emmy® Riki Lindhome, “Garfunkel e Oates”), uma garota um pouco estranha e emocional, capaz de guardar rancor para sempre; e Jing, de seis anos (Joy Osmanski, “Santa Clarita Diet“), um pouco precoce e que talvez idolatre demais seu irmão mais velho.

Ajudando Duncan a navegar pela adolescência, estão seus amigos: o palhaço da classe Bex (Betsy Sodaro, “Another Period”); o influenciador de moda Yangzi (Yassir Lester, “Making History“); o candidato a jovem problemático Wolf (Zach Cherry, “Crashing“); e seu amor platônico, Mia (Jones), que nunca conheceu uma causa à qual não dedicaria sua vida. O mais legal da escola é o Sr. Mitch (Khalifa), o professor e conselheiro amado por todos, que ocasionalmente também é o treinador de ginástica e enfermeiro da escola, devido aos cortes no orçamento.

Produzido por 20th Century Fox Television e Universal Television, “Duncanville” foi cocriada por Mike e Julie Scully e Amy Poehler, através da Paper Kite Productions, produtora executiva, junto com Dave Becky, da 3 Arts Entertainment, e chegará à América Latina muito em breve no FOX Channel.

Sobre o FOX Channel:

O FOX Channel foi lançado na América Latina em agosto de 1993 e se tornou, desde então, o canal de entretenimento geral nº 1 da TV por assinatura para jovens adultos de 18 a 49 anos (High-Medium). Oferece conteúdo exclusivo diversificado, original, divertido, inovador e de qualidade. Com a opção SAP, chega a 61,9 milhões de residências em 19 países da região, via cabo e satélite; enquanto o sinal HD chega a 21,8 milhões de residências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O FOX Channel oferece os melhores conteúdos dublados em espanhol e português (para o Brasil), com a opção SAP, e sua programação variada inclui séries com estreia day & date com os EUA em idioma original legendado, como “The Gifted”, “The Walking Dead”, “Arquivo X”, “9-1-1” e “S.W.A.T.”, além de sucessos de bilheteria, de estreia e exclusivos dos melhores estúdios de Hollywood, de vários gêneros. Também é o único canal de entretenimento com direitos exclusivos de temporadas de estreia de “Os Simpsons”.

Acompanhe as novidades do FOX Channel em suas plataformas oficiais:

• Facebook BR: (www.facebook.com/foxchannelbr )

• Twitter BR: (https://twitter.com/ FOXChannelBR)

• Instagram BR: https://www.instagram.com/ foxchannelbr/)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE