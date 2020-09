Dubdogz esbanja nova sonoridade com EP “Day” pela Spinnin’ Records

PUBLICIDADE

Após o sucesso de “Pablo Escobar”, os irmãos Dubdogz apresentam uma nova sonoridade aos fãs com o lançamento de seu mais EP, também pela grande Spinnin’ Records. Intitulado “Day”, a compilação conta com 3 músicas inéditas, “President” com Bright Sparks, “Summer Time” com Tom Bailey e “Be With You” com Conor Byrne. As novas produções de fato mostram um outro lado musical da dupla mineira, evidenciando sua versatilidade.

“Sempre tivemos a vontade de mostrar um outro lado musical do Dubdogz. O EP mostra nossa versão mais tranquila, com sons para vocês escutarem durante o dia. Bem diferente do que tocamos nas pistas de dança”, explica Marcos.

O objetivo da dupla era entregar algo distinto para as pessoas aproveitarem durante esses meses de pandemia. O EP é agradável e empolgante, feito para ser ouvido durante o dia com seus parentes e amigos mais próximos, longe das pistas de dança. “A ideia principal desse EP foi entregar algo diferente para nossos fãs nesses tempos difíceis que estamos passando com isolamento social. As três tracks inéditas possuem um som mais lento, super ‘good vibes’ e bem diurno”, conta Lucas.

O “Day” EP mostra colaborações com grandes nomes da cena mundial. “President” é a principal track da compilação, uma colaboração com a dupla inglesa Bright Sparks, que já conquistaram discos multi-platina com sucessos ao lado de Tiësto e Oliver Heldens. “Essa é apenas a primeira parceria junto com eles, temos outras por vir em breve”, revela Dubdogz. Já “Summer Time” conta com a participação de Tom Bailey. O artista inglês multi instrumentista já trabalhou com os irmãos em “Always Summer” e também já atingiu o TOP 50 viral global do Spotify com suas músicas.

Detentores de mais de 4.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a dupla ocupa a quarta colocação de artista eletrônico nacional mais ouvido da plataforma e esbanja originalidade em cada um de seus novos lançamentos, principalmente “Day”. Ouça agora mesmo!