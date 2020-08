Drive-In Show Brasilia promove campanha solidária para ajudar famílias carentes

PUBLICIDADE

O Drive-In show marcado para começar no próximo dia 14 de agosto, no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, acaba de lançar a campanha solidária “Eu e você ajudamos ao próximo”.

A ação social tem como objetivo arrecadar alimentos, roupas, cobertores e brinquedos que serão destinados a famílias carentes, instituições e iniciativas sociais de todo o Distrito Federal.

A campanha solidária ocorrerá durante os dois meses de Drive-In Show e seguirá o seguinte formato: nos dias de apresentações e espetáculos para as crianças, o público poderá levar brinquedos e roupas infantis; já nos dias de shows musicais a arrecadação será de roupas, cobertores e alimentos não perecíveis.

Para saber mais acesse www.driveinshowbsb.com.br

