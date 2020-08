Drive-In CCBB Palco Novo: Quarteto Gardner e Orquestra de Câmara de Brasília são as atrações deste final de semana

PUBLICIDADE

Agora é a vez da música erudita tomar conta do palco do Drive-in CCBB. Com uma programação dedicada especialmente ao gênero clássico, os convidados do segundo final de semana são: Quarteto Gardner e Orquestra de Câmara de Brasília.

Na sexta-feira (7), será a vez do Quarteto Gardner subir ao palco em duas sessões: às 19h e às 21h. Formado pelas violinistas Lilian Raiol Gardner e Luciana Arraes, o violista Márcio da Costa (violista solo da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro), e pelo violoncelista inglês, David Gardner, o quarteto preparou um repertório recheado de sucessos variando entre a Música Popular Brasileira como Chega de Saudade (Tom Jobim) e Aquarela do Brasil (Ari Barroso), a clássicos da música erudita como Eine Kleine Nachtmusik (Mozart).

Já no sábado (8), o público vai poder apreciar icônicas canções que fizeram sucesso em trilhas sonoras de filmes, que serão interpretadas pela Orquestra de Câmara de Brasília, regida pelo maestro Joaquim França, que preparou um repertório em homenagem as músicas de cinema, com foco especial ao grande compositor italiano Ennio Morricone, que faleceu no último mês de julho. A apresentação contará com duas sessões: às 19h e às 21h.

Os ingressos para as sessões já estão à venda pelo site do Drive in CCBB www.driveinccbb.com.br ou pelo site da Eventim www.eventim.com.br/artist/ drivein-ccbb, custando R$ 30,00 por carro com até quatro pessoas. A receita da bilheteria será revertida para a ação social “Proteja e Salve Vidas!”, desenvolvida pela Fundação Banco do Brasil.

Sobre a Orquestra de Câmara de Brasília

Na cena da música clássica desde a década de 1990, a Orquestra de Câmara de Brasília é formada por músicos com o mais alto grau de excelência e performance, com inúmeros concertos realizados e aclamados pelo público e pela crítica.

Sobre o Quarteto Gardner

Criado por David Gardner, violoncelista inglês radicado no Brasil, e por sua esposa Lilian Raiol Gardner, violonista e spalla da Orquestra Sinfónica do Teatro Nacional Claudio Santoro, o quarteto é conhecido pelo seu repertório que compila a linguagem das músicas clássicas eruditas, aos arranjos das mais famosas músicas populares brasileiras.

Sobre a Campanha “Proteja e Salve Vidas!”

No contexto da pandemia, a Fundação Banco do Brasil criou a campanha “Proteja e Salve Vidas!”, em que pessoas e empresas podem promover doações voluntárias através da página coronavirus.fbb.org.br. A iniciativa da Fundação Banco do Brasil atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, buscando, sempre que possível, aquelas pertencentes aos grupos de risco. Os recursos são utilizados para assistência social, alimentação, cuidados com a saúde, aquisição de insumos e equipamentos hospitalares e repassados à sociedade por meio de entidades privadas sem fins lucrativos e com notória atuação nas áreas de assistência social e saúde.

Serviço Drive In – CCBB Palco Novo

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) SCES, Trecho 2, Lote 22, Brasília – DF

Quando: até 5 de setembro de 2020; Horário: sessões às 19h e 21h, com abertura dos portões sempre a 45 minutos antes de cada apresentação;

Entrada: Os ingressos para o Drive in – CCBB Palco Novo custam R$ 30,00 (para as apresentações musicais) e R$ 50,00 (para as apresentações teatrais) com até 4 pessoas dentro do carro, e podem ser adquiridos no site www.driveinccbb.com.br ou www.eventim.com.br/artist/ drivein-ccbb. A receita da será revertida para a ação social “Proteja e Salve Vidas!”, desenvolvida pela Fundação Banco do Brasil

