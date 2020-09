Dre Guazzelli apresenta sua nova gravadora “Never Stop Dreaming Records” com o lançamento da música “SONHOS”

PUBLICIDADE

Seguindo o sonho de lançar suas próprias músicas com mais agilidade e originalidade, além de ser um imã para novos artistas que não desejam bloquear-se criativamente, Dre Guazzelli apresenta sua mais nova gravadora, “Never Stop Dreaming”. E, para começar com o pé direito, o artista multifacetado traz como primeiro lançamento sua nova música, “SONHOS”, em colaboração com a banda Caraivana.

Com a pergunta “quando foi a última vez que você realizou ou deu início a um dos seus sonhos?“, Dre instiga as pessoas a se questionarem, e não se acomodarem. Tirar sonhos do papel pode trazer uma felicidade que você não imaginava poder sentir. “Um dos meus maiores, até hoje, foi a concretização do ‘Sábado Dre Tarde’, festa que realizo com periodicidade na cidade de São Paulo há quase 6 anos. Lembro-me que um dos motivos para a criação da mesma, era possuir um espaço para tocar sem ter que depender de um relacionamento especial ou do interesse de algum clube. Mesmo muitos dizendo ser loucura, fomos lá e criamos, com o simples propósito e intenção de reunir amigos, aproveitar o pôr do Sol e dançar sem ter que varar a noite, como era de praxe naquele tempo. Aquele sonho, que era partilhado apenas por mim e algumas poucas pessoas, hoje é abraçado a cada edição que somam 31, por mais de 4 mil pessoas que contribuem sempre com extrema alegria e positividade”, conta Dre.

Como parte da essência de Dre Guazzelli, a vontade de continuar realizando sonhos é presente. Por isso, cansado de “bater de porta em porta” para mostrar sua música e o que toca sua alma, o artista resolveu lançar sua própria gravadora, a “Never Stop Dreaming Records”. Mais que uma label, ela é um espaço totalmente aberto para artistas como ele, que se identificam com o propósito de expressar sua mais intrínseca e verdadeira arte e, principalmente, seu sonho, sem precisar satisfazer o que o mercado pede.

“Eu não poderia ter começado este novo projeto, se não incluindo pessoas que amo e me incentivam a expressar a minha mais pura arte. Tenho os integrantes da banda Caraivana como verdadeiros amigos. Já a capa da música foi produzida pela Duca, artista, amiga, professora, mestra e um ser humano maravilhoso que também mora e alegra Caraíva (BA)”, revela Dre Guazzelli.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não deixe de ouvir “SONHOS” para compreender a mensagem que a nova fase de Dre Guazzelli apresenta ao público. O artista compartilhou um pouco dos seus sonhos com a gente, então convidamos você a tirar um tempo do seu dia para escutar a música e pensar nos SEUS sonhos. Independente do que os outros digam: Never Stop Dreaming.