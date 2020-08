Drake Bell, de ‘Drake e Josh’, nega ter abusado e agredido a ex-namorada após acusações

PUBLICIDADE

Drake Bell, 34, negou ter abusado da sua ex-namorada Melissa Lingafelt, após a mesma alegar que sofreu diversas agressões físicas e mentais do ator, que ficou conhecido com a série de sucesso “Drake e Josh”, da Nickelodeon.

Lingafelt usou a sua conta no TikTok para compartilhar sua vivência ao lado de Bell. O vídeo foi publicado nesta quarta-feira (12) e desde então, o assunto está dando o que falar entre os internautas e fãs do artista. No vídeo, ela explica que os episódios aconteceram há mais de dez anos, quando ela tinha 16 anos de idade e eles namoravam.

“Em apenas um ano o abuso verbal começou. E quando digo abuso verbal, imagine o pior tipo de abuso verbal que você consegue imaginar, foi isso que eu recebi. Em seguida, se tornou físico (…) No auge disso, ele [me arrastou] escada abaixo da nossa casa”, afirmou Lingafelt.

Drake Bell respondeu à revista Variety sobre as acusações, que segundo ele, são falsas. “Eu nunca abusei da minha ex-namorada ou fiz outras coisas que Melissa falsamente alegou em seu vídeo TikTok”, disse ele.

“Quando nosso relacionamento acabou -há mais de uma década- nós, infelizmente nos xingamos, falamos coisas terríveis um ao outro mas foi apenas isso”, afirmou o músico. Bell também contou que chegou a fornecer apoio financeiro à ex-namorada no ano passado.

“Não sei se esse comportamento dela é alguma forma equivocada de ganhar mais dinheiro ou atenção, mas não posso e não permitirei que essas alegações ofensivas e difamatórias fiquem sem contestação “, completou.

Essa não é a primeira vez que o nome de Drake Bell se envolve em polêmica. Ele chegou a ser preso duas vezes, sendo a mais recente em 2016, quando foi flagrado dirigindo alcoolizado e em alta velocidade em Las Vegas. Em 2009 o ator foi preso pelo mesmo delito em San Diego, Califórnia.

