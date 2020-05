Doop Jam faz live no YouTube neste sábado

PUBLICIDADE 

Para os fãs de ritmos pop, lembrem-se desta data! O grupo brasiliense Doop Jam tem live marcada para o último sábado de maio, dia 30, a partir das 21h. A banda que mistura instrumental ao vivo com os beats eletrônicos aos hits de balada e com a forte voz da cantora Maboh, promete agitar o YouTube. A transmissão acontece no canal do grupo.

Com o lema “Música boa em vida dura, tanto toca até que cura”, o intuito da banda é tocar pessoas do outro lado da tela com a live do dia 30. Inspirado em Daft Punk, Gorillaz e Chemical Brother, o line-up do DJ Einstein promete os melhores remix das músicas mais ouvidas no momento.

Na ativa desde 2008, o grupo conta com quatro integrantes altamente capacitados e com uma extensa lista de músicas autorais. “Assim como nossa música, queremos fazer uma live diferente das habituais que aconteceram nos últimos meses. Os nossos fãs e pessoas que nos acompanham esperam por isso, estamos bem confiantes” afirma o grupo.

Live Doop Jam

Data: 30 de maio

Horário: A partir das 21h

Link canal: https://www.youtube.com/ channel/ UC7E25cYyPjYgpO3Kn91Sx4Q