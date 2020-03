Donos de restaurantes lançam serviço de drive thru em resposta às medidas para evitar aglomeração de pessoas

PUBLICIDADE 

Em atenção às recomendações da Organização Mundial da Saúde e ao Decreto do Governo do Distrito Federal, com medidas para evitar a disseminação do coronavírus, estabelecimentos gastronômicos de Brasília lançam um serviço de drive-thru com agendamento para retirada do pedido a partir desta terça-feira (17/3).



Até agora, passam a oferecer esse serviço: confeitaria sem glúten e sem lácteos Quitutices (315 Sul), Empório Árabe Restaurante (Sudoeste e Águas Claras), Dolce Far Niente (Sudoeste e Águas Claras), MaYuu Sushi (Sudoeste e Águas Claras), Dólar Furado Burger (Águas Claras), Delicatus (Águas Claras).



Para não congestionar o trânsito em frente às localidades, o cliente deve telefonar no estabelecimento desejado com antecedência mínima de 25 minutos, checar a disponibilidade do produto desejado, informar o nome, telefone para contato, modelo e placa do carro no qual estará. Também é importante indicar a forma de pagamento e se necessita de troco.

Essa é apenas mais uma das medidas adotadas para garantir a segurança de todos. Lembramos que as chefs Inaiá Sant’Ana, da Quitutices, e Lídia Nasser, à frente dos Complexos Gastronômicos do Sudoeste e Águas Claras, reforçaram todos os procedimentos de limpeza e higiene, e adotaram procedimentos a fim de assegurar a saúde de seus clientes e funcionários no ambiente dos restaurantes.

COMPLEXO GASTRONÔMICO – Águas Claras

Águas Claras – Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall; (61) 3451-4750. Dolce Far Niente: De segunda a quinta, das 18h à 0h. Sexta, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h. Sábado e domingo, das 11h30 às 16h e das 18h à 0h. Empório Árabe: Diariamente, das 10h à 0h. MaYuu Sushi: De segunda a quinta, das 18h à 0h. Sexta, das 12h às 15h e das 18h à 0h. Sábado e domingo, das 12h às 16h e das 18h à 0h. Delicatus Confeitaria: Diariamente, das 11h30 às 23h30. Dólar Furado Burger: Segunda, das 18h à 0h. De terça a quinta, das 17h à 0h. De sexta a domingo, das 12h à 0h. COMPLEXO GASTRONÔMICO – Sudoeste CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília; (61) 3451-4751. Diariamente, das 11h à 0h. Com operações do Empório Árabe, Dolce Far Niente e MaYuu Sushi. Quitutices

CLS 315, Bloco A, Loja 33, Asa Sul – Brasília/DF; (61) 3543-5057 / (61) 98303-5396 (WhatsApp). Segunda, das 13h às 19h; de terça a sábado, das 10h às 20h.