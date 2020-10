Dono de sucessos, Le Dib comenta 10 dicas para começar uma carreira musical

PUBLICIDADE

Dono das músicas de sucesso “Keep On Loving” com Cat Dealers, “Monday” com Vintage Culture e Felguk, e “Feelings” ao lado de Pontifexx e Zeeba pela STMPD RECORDS, gravadora de Martin Garrix, Le Dib mostrou durante sua carreira ser um artista completo. Produtor, compositor, cantor e multi-instrumentista que venceu o Grammy Amplifier, Vinícius, nome por trás do projeto, lançou recentemente seu novo single, “The Key”, retornando à Sony Music Brasil.

Usando de toda sua expertise, Le Dib listou 10 dicas sobre produção musical pra você, que sonha em ter uma música autoral e não sabe por onde começar. Confira abaixo:

Gerais

1 – Encare música como qualquer outra profissão. É preciso muito estudo, muito trabalho e muito networking.

2 – Aprenda a tocar um ou mais instrumentos. Conhecimento de teoria musical vai facilitar suas produções, além de ajudar na criatividade.

3 – Escute e estude diferentes gêneros musicais. Entender diferentes arranjos e instrumentações pode ser uma ferramenta criativa muito forte.

4 – Busque sempre autenticidade. Absorva o melhor de suas inspirações e referências e tente criar seu próprio estilo. Seja você um produtor, cantor, compositor ou instrumentista.

5 – Quando estiver trabalhando ou estudando, desconecte-se das mídias digitais. Pequenas distrações podem atrapalhar o processo criativo ou linha de raciocínio.

Produtores

6 – Ter um estúdio “perfeito” custa muito caro. Aprenda a fazer investimentos inteligentes.

7 – Tenha um fone de referência de qualidade. Sempre.

8 – Não use speakers da KRK!!!!! É uma caixa muito comprimida, que mascara os “problemas” da música. É muito fácil soar bem através dela.

Cantores

9 – Aqueça sua voz todos os dias, especialmente antes de algum show ou gravação. Exercícios vocais são essenciais para uma boa performance e timbre.

10 – Se você fica rouco depois de uma apresentação ou gravação, você está cantando errado. Uma boa performance deve desgastar suas cordas vocais o mínimo possível.