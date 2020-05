Dono de grandes sucessos, uruguaio Cabrera lança “Tchucky Tchucky” com Jerry Smith e Jowell & Randy

PUBLICIDADE 

Com mais de 1 bilhão de visualizações e somando em sua carreira 69 semanas em primeiro lugar nas paradas brasileiras, o produtor Cabrera é responsável por sucessos de Gusttavo Lima, Eduardo Costa, Simone e Simaria e Claudia Leitte, por exemplo. Agora, o artista uruguaio lança seu primeiro projeto autoral, “Cabrera Conexión”, que chega acompanhado de grandes nomes incluindo: Jerry Smith, Jowell & Randy, Cynthia Luz, Joey Montana, Ludmilla, Claudia Leitte, Diego & Victor Hugo, entre outros.

O single de estreia é “Tchucky Tchucky”, com a participação de Jerry Smith, Jowell & Randy, uma união entre Brasil, Uruguai e Porto Rico. A música está disponível em todas as plataformas digitais e chega com um clipe muito bem feito. Planejado durante a quarentena, o vídeo nos coloca dentro do apartamento de diferentes pessoas, incluindo dos artistas, que dançam e criam sua coreografia para a música. “Em meio a toda a confusão do Corona Vírus, tivemos uma saída criativa dos parceiros da TS Music, que conseguiram desenvolver um videoclipe criativo que pudesse ser gravado na casa de todos os artistas… O resultado ficou sensacional”, comemora Cabrera.

“‘Thucky Thucky’ foi o início de todo o projeto. Durante uma reunião com a Sony, estava apresentando algumas das músicas que havia produzido com alguns dos artistas que venho trabalhando e, ao apresentar essa música, fui incentivado a desenvolver esse projeto, que aos poucos foi se tornando um álbum”, conta o artista. “É uma composição em parceria com meu grande amigo Escandurras, na qual tivemos o prazer de ter Jerry Smith, uma das maiores vozes do funk no Brasil junto com dois gigantes da música latina mundial, “Jowell & Randy”, de Porto Rico”.

Desde o primeiro acorde a música já tem o selo de sucesso, passando por sua letra, que profetiza “Essa Vai Ser Número Um” / “Eu Tô Falando do hit” / “Eu Tô Falando Da Dancinha Pra Travar o YouTube”. Para cima, o ritmo é dançante e traz a individualidade de cada artista, unindo o reggaeton com a batida do funk.

O álbum “Conexión” promete levar a outro patamar as conexões da música nacional e latina. Visando explorar as suas raízes na música latina com sua profunda conexão com o Brasil, país que vive há mais de 15 anos, o produtor desenvolveu um projeto ambicioso em parceria com a Sony Music, que conecta grandes nomes. Mesclando ritmos urbanos como o Reggaeton e Funk com o Pop, a combinação deu frutos a grandes hits que prometem ganhar destaque não só no mercado nacional, como internacional também.

Na bagagem do produtor estão boa parte das composições com influências latinas que fizeram sucesso no Brasil, como “Loka” (Simone e Simaria com Anitta), “Eu Vou Te Buscar” (Gusttavo Lima e Hungria), “Sapequinha” (Eduardo Costa), “Baldinho de Gelo” (Claudia Leitte), entre outras. Versátil, consegue passear por diversos gêneros musicais, sendo a pessoa ideal para liderar o projeto “Conexión”. Hoje conhecido principalmente por ter ficado mais de um ano em primeiro lugar com hits sertanejos, já trabalhou com rock, pop, além de música clássica, tango e claro suas familiares bachata e cumbia, entre outros ritmos.