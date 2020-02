Dominguinhos do Estácio sofre infarto logo após desfilar pela Viradouro

PUBLICIDADE 

O cantor Dominguinhos do Estácio, ícone da Unidos do Viradouro, sofreu um infarto no último domingo (23), após desfilar pela escola campeã do Grupo Especial em 2020. A família do cantor decidiu falar sobre a situação nesta quinta-feira (27), já que poucas pessoas sabiam do ocorrido.

“No dia do desfile, nosso mestre Dominguinhos do Estácio participou e desfilou junto com a escola. Porém, ele não conteve suas emoções, infartou e encontra-se hospitalizado no hospital Prontocor, na Tijuca. Ele está bem, mas precisa passar por mais algumas avaliações e procedimentos. Poucas pessoas sabiam do ocorrido e a família decidiu comentar sobre o caso hoje. Dominguinhos passa bem e tranquiliza a todos os fãs, amigos e familiares. Logo, logo, estará de volta cantando e encantando a todos com sua voz”, diz o comunicado.

Aos 78 anos de idade, Dominguinhos era a voz oficial e um dos compositores do samba da Viradouro em 1997, quando a escola sagrou-se campeã pela primeira vez no Grupo Especial.

Após 11 anos dedicados a escola, o cantor encerrou sua primeira passagem pela Viradouro em 2007, retornando uma década depois. Ao longo da carreira, Dominguinhos foi campeão do Carnaval duas vezes como intérprete da Imperatriz Leopoldinense, a primeira em 1980 e a segunda em 1989. Ainda como intérprete, ganhou dois Estandartes de Ouro, em 1984 (Estácio) e 2000 (Viradouro).