Disclosure lança single, clipe e anuncia novo álbum

Os irmãos Guy e Howard Lawrence, que formam o aclamado duo inglês Disclosure, trouxeram uma novidade em dose dupla para seus fãs na manhã desta quinta-feira (21). Eles acabaram de lançar um novo single, intitulado “ENERGY”, sua mais nova faixa club. Além disso, eles também divulgaram o clipe da canção, que contou com a participação do famoso palestrante motivacional norte-americano Eric Thomas.

Eric Thomas e os integrantes do Disclosure são conhecidos de longa data. Os discursos do palestrante ganharam enorme repercussão e notoriedade no YouTube. Conhecido como “pastor do Hip Hop Preacher”, ele é autor de diversos livros que se tornaram grandes sucessos. Em 2013, Eric participou do videoclipe do hit “When A Fire Starts To Burn”, que já ultrapassou a marca dos 22 milhões de views.

A influência de Eric no novo álbum do Disclosure é forte. Suas falas, presença, carisma e pensamentos pertinentes guiaram Guy e Howard para elaborar e moldar o novo disco “ENERGY”.

“Quando conhecemos Eric, há muitos anos, ele era como uma mina de ouro das citações inspiradoras e discursos motivacionais. Mesmo se ele estivesse falando com uma sala com cinco pessoas, era como se estivesse falando para um estádio lotado. Ele tem uma imensa presença e energia sobre ele que se traduz tão bem na música – especialmente na house music. Desta vez, cortamos vários discursos para fazer algo que faça sentido. O que ele diz é, basicamente, todo o conceito do disco, por isso a faixa-título”, disse o duo.

Além de Eric, o novo álbum do Disclosure conta também com participações de Mick Jenkins, Channel Tres, Aminé, Common, entre outros. Com 11 faixas, este é o disco mais curto do duo inglês. A decisão para saber qual música entraria ou não no compilado teve como base uma palavra específica.

“O que decidiu qual faixa entraria ou não no álbum foi exatamente essa palavra: energia. Todas as músicas foram escritas de forma rápida. É por isso que nós tivemos que escrever tantas canções, porque elas não vêm todos os dias. Ou toda semana. Ou todo mês”, revelou a dupla.

Por conta da pandemia global causada pelo novo coronavírus, o Disclosure teve que adiar seus shows de março e abril. Com o objetivo de compensar seus fãs e darem a eles um momento de diversão, independente da atual circunstância, Guy e Howard fizeram, de suas respectivas residências, respeitando o afastamento social, algumas transmissões ao vivo no canal oficial do YouTube do duo.

Este ano, Guy e Howard comemoram 10 anos desde o lançamento do single de estreia “Offline Dexterity”. Em 2013, eles lançaram o álbum “Settle” e, dois anos mais tarde, o disco “Caracal”. Aclamados pela mídia e pelo grande público, ambos compilados alcançaram número 1 nas paradas musicais.

Ao longo da trajetória dos irmãos, eles arrebataram a impressionante marca de de 4.5 bilhões de streams, 4.5 milhões de álbuns vendidos e 500 mil ingressos vendidos para seus shows no mundo todo. O duo inglês, que já teve passagem pelo Brasil, soma mais de 19 milhões de ouvintes mensais no Spotify e quase 1 bilhão de views totais nos vídeos disponibilizados no canal do YouTube. Indicado ao GRAMMY Awards por cinco vezes, o Disclosure é um dos nomes mais importantes da música eletrônica.

Confira a tracklist completa de “ENERGY”:

Watch Your Step Lavender My High Who Knew? Douha (Mali Mali) Fractal (Interlude) Ce n’est pas

8.ENERGY

9.Thinking ‘Bout You (Interlude)

Birthday Reverie