Dinho Ouro Preto lança versão acústica do álbum Roque em Rôu

O cantor Dinho Ouro Preto disponibilizou o EP “Roque em Rôu Acústicas”. O trabalho reúne seis faixas que já estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Ouça aqui.

Foram escolhidas para compor o EP, as canções Quase Sem Querer (Legião Urbana), Metamorfose Ambulante (Legião Urbana), Agora Só Falta Você (Rita Lee), Rolem As Pedras (Kiko Zambianchi), O Que Sobrou do Céu (O Rappa) e Inverno (Dinho Ouro Preto), única música do projeto que não é uma releitura; a faixa fez parte de outro projeto solo do cantor, lançando nos anos 90.

“O projeto das músicas acústicas saiu de um modo espontâneo e inesperado. Depois do disco original pronto, eu tava no estúdio em casa com o Fabiano e começamos a tocar algumas das canções no violão. A gente se surpreendeu com o resultado, especialmente nessas seis músicas que acabaram sendo incluídas nesse EP. Elas fluíram bem e tinham uma sonoridade surpreendente”, conta Dinho. “O que usamos para gravar nesse EP foram só dois violões e um carron para deixar tudo o mais despido possível”, completa.

Os músicos que acompanharam Dinho na gravação foram Fabiano Carrelli (violão) e Fouad Khayat (percussão).

Dinho Ouro Preto iniciou seu projeto solo, o álbum digital Roque em Rôu, em 25 de outubro lançando três versões de grandes músicas do rock nacional: Rolam as Pedras (Kiko Zambianchi), Saideira (Skank), e Tarde de Outubro (CPM22), que compôs o Vol.1. Logo após, o Vol.2 deste mesmo projeto foi disponibilizado com mais três canções do rock brasileiro: Metamorfose Ambulante (Raul Seixas), A Mais Pedida (Raimundos) e Inverno (Vertigo). Já no tem mais três canções que celebram o rock verde amarelo: Quase Sem Querer (Legião Urbana), Tempos Modernos (Lulu Santos), O Que Sobrou do Céu (O Rappa). O álbum completo, com 11 faixas, foi disponibilizado no começo de fevereiro.

Faixas

Quase Sem Querer (Legião Urbana) Metamorfose Ambulante (Raul Seixas) Agora Só Falta Você (Rita Lee) Inverno (Dinho Ouro Preto) Rolam As Pedras (Kiko Zambianchi) O Que Sobrou do Céu (O Rappa)