Dilsinho conta segredos por trás das músicas do seu novo álbum “Open House”

PUBLICIDADE

Recentemente, Dilsinho lançou o álbum “Open House”, gravado ao vivo com pegada dançante e que já tem hits no topo das paradas, como “Sogra”, cantada em parceria com Henrique e Juliano. Com músicas que se dividem entre o romance e a farra, agora, no Faixa a Faixa, projeto original da Deezer, Dilsinho conta as curiosidades e detalhes dos bastidores das gravações.

“Tem um gostinho especial, é o primeiro álbum que participei ativamente da produção musical, então está sendo muito gostoso ver a galera curtindo cada música, os arranjos que a gente pensou, as novidades que a gente sempre se propôs a fazer. Estou muito feliz com o resultado deste álbum e tenho certeza que vai tocar o coração de vocês”, conta o artista.

“Onze e Pouquinho” abre o álbum com leveza. “É uma música que as pessoas podem cantar sorrindo”, define Dilsinho, feliz pelas pessoas conhecerem um outro lado dele como cantor e artista.

“Misturado” é uma música que fala de um casal que mistura a vida, os corações, e Dilsinho aproveitou para contar que está entre as pessoas que ainda acreditam que relacionamentos dão certo. Continuando na sequência de “love songs”, “O Meu Coração é dela” tem a ver com os relacionamentos atuais, e ele conta que as pessoas costumam se identificar na história da música.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Refém” e “12 horas” são sucessos antigos que não poderiam ficar de fora: “vou cantar essas até o resto da minha vida, são músicas que as pessoas não estão acostumadas a pular”, diz ele. Em“Astronauta”, a música comprova que ele anda nas nuvens. “Essa música tem um final surpreendente, e eu sempre gostei de histórias que são diferentes, que chamam atenção. Todo mundo que pediu espaço para alguém já viveu um pouco de astronauta”, conta Dilsinho.

Saindo do bloco romance, e entrando no mood da farra, “Me Deixa Pra Lá”, com Altitude 67, é a música pra deixar a galera “com o ombrinho balançando”. “Combinado não sai caro” é pra quem realmente não quer viver um amor, só quer um lance. Para complementar, “Beijo de garrafa” segue a mesma linha e “é pra mostrar que “mais vale uma ressaca, do que um coração partido”, revela o cantor.

Ficou curioso para ouvir mais histórias dos bastidores das gravações? Clique aqui e veja este conteúdo exclusivo da Deezer.

E para os fãs de Samba e Pagode, ainda tem mais: Dilsinho assumiu o controle da curadoria do canal de Samba e Pagode da Deezer. Vale a pena conferir as playlists Pagodelícia, Pagonejo, Hits do pagode, Trilha do churrasco e Radar pagode. Tá esperando o que para dar o Play?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a Deezer

A Deezer conecta 16 milhões de fãs de música ativos mensalmente de todo o mundo com mais de 56 milhões de faixas. Disponível em 180 países em todo o mundo, a Deezer dá acesso imediato ao mais diverso catálogo de streaming de música em qualquer dispositivo. A Deezer é o único serviço de streaming de música com Flow, uma trilha sonora personalizada com suas músicas mais queridas e novas recomendações baseadas em dados algoritmos e nas sugestões dos nossos editores de música. Baseado em um algoritmo proprietário intuitivo e criado por pessoas que amam música, é o único lugar para ouvir as suas músicas em uma trilha sonora ilimitada com novas descobertas sob medida para você. Deezer está disponível no seu dispositivo preferido, incluindo smartphone, tablet, PC, laptop, sistema de home sound, sistema de áudio multimídia em carros, Smart TV ou console de videogames.

Fazendo a música acontecer desde 2007, a Deezer é uma empresa de capital fechado, com sede em Paris e escritórios em São Paulo, Londres, Berlin, Miami, Dubai e em outros lugares do mundo. Deezer está disponível com download gratuito para iPhone, iPad, Android e Windows ou na web em deezer.com