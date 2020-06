Dia dos Namorados: lojas do DF Plaza Shopping investem em medidas de segurança e atendimento delivery/drive thru

PUBLICIDADE

O Dia dos Namorados, uma das mais importantes datas promocionais também carrega em sua tradição diferentes formas de celebrar a união, o amor e o afeto, ainda mais em tempo de distanciamento social.

Para um presente ainda mais carregado de cuidados e afetos, as lojas do DF Plaza Shopping investem em medidas de segurança, seguindo as determinações de todos os decretos distritais, incluindo o 40.817, do último dia 22. O shopping reforçou a quantidade de álcool em gel para os clientes, triplicando a quantidade de dispensers, em pontos de maior circulação, como praça de alimentação, halls de acesso a elevadores.

Os lojistas receberam e recebem diariamente orientações para uma rotina de higienização constante da loja e dos produtos, controle de temperatura de seus colaboradores, uso de equipamentos de proteção como máscaras e atendimento com capacidade reduzida da loja, respeitando o distanciamento.

O atendimento também pode ser feito por delivery, levando o pedido até a casa do cliente, ou por drive thru, onde o cliente pode receber o seu produto no ponto de encontro do shopping, no estacionamento em frente ao mall.

Vitrine de presentes do DF Plaza Shopping:

Para os amantes da moda:

– Calça com cinto – DUOS (R$ 162,00) – (@duoseduos e whatsapp (61) 98481-2476)

– Conjunto de Colar e Brinco Pérolas – (R$ 259,00) Morana (@moranadfplaza e whatsapp (61)99932-3668)

– Vestido em Viscose – R$ 139,90 – Hering (@hsdfplaza e whatsapp (61)99368-5830)

– Short Praia Masculino – R$ 59,90 – Armaturas (instagram @armaturas)

Para os amores high-tech:

– Headphone branco- (R$ 99,90) – (@zapinova e whatsapp (61)99159-0072)

Para um presente com aconchego:

– Jogo para mesa com pratos rasos e fundos, jogo americano e xícaras 20 peças – R$ 499,00 – Tabelle Home (@tabellehome e whatsapp (61)98665-5995)

– L’Occitane au Brésil – Kit Água de Coco om hidratante e loção corporal – R$ 91,80

– Vela Aromática & Massagem da linha Ritos – Avatim – R$ 62,00

DF PLAZA SHOPPING

Rua Copaíba, – Águas Claras

Funcionamento:

De segunda a sábado, das 13 às 21 horas

Aos domingos ,das 14 às 20 horas.

Operações de alimentação funcionarão somente Take Out, drive thru, delivery

Informações: 3451-5750

http://www.dfplaza.com.br/

@dfplazashopping.