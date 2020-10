Dia 30 de outubro a Disney Channel estreia Holly Hobbie, a nova série teen

PUBLICIDADE

Uma Holly Hobbie moderna chega ao Disney Channel ansiosa para fazer amigos de uma nova geração e reviver as memórias de quem a conheceu em outra era. A partir de 30 de outubro às 20h, o Disney Channel estreia um episódio duplo de Holly Hobbie que será exibido toda sexta-feira. A série live-action é inspirada em uma boneca popular que, no final dos anos 60, costumava ser exibida em papéis de carta e cartões parabéns com seu grande chapéu azul, vestido floral e avental de retalhos.

Holly Hobbie é um programa sobre aquele momento crucial na vida onde estamos com um pé na infância e o outro na idade adulta – também conhecido como adolescência. Apresenta a história de uma jovem sonhadora, empreendedora, cantora e compositora que viveu durante seus 13 anos de idade na pequena cidade de Collinsville com seus pais Theresa e Robert, seus irmãos Heather e Robbie, sua avó Helen e sua melhor amiga, Amy.

A empresa American Greetings Corporation (agora Cloudco Entertainment) apresentou Holly Hobbie pela primeira vez em 1967, uma personagem desenhada para alguns de seus cartões de felicitações. O público ficou instantaneamente interessado nela e a demanda popular por outros projetos com a linda garota de chapéu azul foi enorme.

Situada hoje – em uma época em que os chapéus grandes saíram de moda – a nova Holly Hobbie não se parece exatamente com o personagem das cartas, mas representa tudo o que o clássico transmite: otimismo, as simples alegrias da infância, uma amizade tocante, o papel fundamental da família e a coragem de lutar por seus sonhos e convicções.

Cada episódio de meia hora segue Holly (Ruby Jay) tentando fazer de Collinsville um lugar melhor. Mesmo com pouca idade, ela não tem medo de lutar pelas causas em que acredita e sonha com diferentes maneiras de salvar o mundo um dia… mas, por enquanto ela está feliz por começar com sua pequena cidade. Sua melhor arma é seu violão. Ele adora música: ouvi-la, compô-la e interpretá-la. Ela é uma adolescente que não imagina uma vida sem canções e melodias, pois as considera uma ferramenta essencial para fazer sua voz ser ouvida.

No primeiro episódio, depois de descobrir que o café de sua avó pode ter que fechar para sempre, Holly tenta reconquistar o amado negócio da família organizando uma noite de microfone aberto. No entanto, Helen não está muito feliz com os esforços de sua neta e pede que ela não se envolva em seus assuntos. A primeira temporada da série é composta por 10 episódios de meia hora, que serão transmitidos todas as sextas-feiras, às 20h, no Disney Channel.