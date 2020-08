Di Propósito lança versão acústica do sucesso “Manda Áudio”

PUBLICIDADE

“Manda Áudio”, hit que vem fazendo cada vez mais sucesso – refletido nos 13 milhões de streams nas plataformas digitais de áudio e 7 milhões de plays no YouTube – ganha, nesta sexta-feira (06), uma releitura acústica. A versão de estúdio da canção está entre as 100 mais tocadas do país no Spotify. Escute: https://SMB.lnk.to/ MandaAudioAcusticoDP

“Manda Áudio (Acústico)” traz a canção que revelou o grupo em uma roupagem diferente e promete reforçar ainda mais o hit nas plataformas digitais, apoiando o crescente sucesso do grupo.

Formado atualmente pelos amigos Kaique (voz), Laycon (Voz), Gege (Percussão), Xandy (Pandeiro), Pedrinho (Tantan), Mateusinho (Cavaco) e Acerola (Surdo), o Di Propósito nasceu em Guará (DF), em 2009, nas “resenhas de amigos”. Alguns anos depois, o que era motivo de encontros casuais e sempre divertidos, tornou-se um projeto musical, que vem ganhando a cena, com qualidade técnica e vocal que impressionam. Com sucessos na bagagem, como “Me Beija” (2016), “Noite de Amor” (2017), “Mil Juras” (2018), “Cara Safado”, com participação do Ferrugem (2018), o grupo conquistou destaque nacional com a canção “Manda Áudio”:

“O sucesso de ´Manda Áudio´ é algo surpreendente em nossas vidas, porque é uma música que já gravamos há algum tempo. E a cada dia, ela se reinventa, a cada mês, ela toma uma proporção diferente, a cada minuto que passa, ela chega em um novo lugar. E a gente se surpreende com essa música a cada dia”, avalia Kaique.

“O que a gente escuta bastante é ´o mais difícil vocês acertaram, que é uma música´. Então, costumamos dizer que ´Manda Áudio´ é um divisor de águas na nossa vida, é uma música que a gente tem colhido muitos frutos. Não esperávamos essa repercussão toda. A cada mês que passa, acontece uma coisa diferente, positivamente. Hoje, sabemos que é um dos pagodes queridinhos do país, uma música muito pedida pelo público em Lives do gênero. Recebemos muitas marcações, muitas menções de pessoas escutando a música…artistas, influenciadores. ´Manda Áudio´ é a nossa vitória”, completa o vocalista.

Assista ao vídeo da versão ao vivo de “Manda Áudio”, do DVD “O Que Rolar Rolou”:

O Di Propósito se prepara para concluir o lançamento do DVD de estreia, “O Que Rolar Rolou”, registrado em fevereiro deste ano em Brasília. Dando continuidade ao projeto, que já teve 11 faixas liberadas, o grupo vai lançar, já na nova casa, mais dois EPs, em agosto e setembro, e o álbum completo no final de outubro. Entre o que ainda está por vir, sete faixas inéditas e três regravações.