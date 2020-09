Di Propósito lança primeiro EP do DVD de estreia, “O Que Rolar Rolou”

PUBLICIDADE

Dando continuidade ao projeto “O Que Rolar Rolou”, o grupo Di Propósito apresenta, nesta sexta-feira (04), o EP 1 de seu DVD de estreia, registrado em fevereiro deste ano em Brasília. O grupo que vem se destacando na cena musical como um dos nomes do pagode em ascensão, lança o primeiro EP de seu DVD já em parceria com a Sony Music, com quem assinou em julho.

Destaque para a inédita “Mete a Louca”, faixa foco do novo EP, composta por Cleitinho Persona, Rodrigo Oliveira e Elizeu Henrique. A canção enaltece a atitude feminina e fala de uma mulher empoderada. Chegam hoje também às plataformas digitais, as releituras “Admirador Secreto”, “Parei com Você” e o medley “Que Nem Maré / Fora da Lei”, que ganhou uma animada roupagem do grupo.

O grupo segue colhendo os frutos do sucesso “Manda Áudio”, que acumula mais de 17 milhões de streams nas plataformas digitais de áudio e 9 milhões de plays no YouTube. A canção ganhou ainda uma versão acústica no começo de agosto.

Formado atualmente pelos amigos Kaique (voz), Laycon (Voz), Gege (Percussão), Xandy (Pandeiro), Pedrinho (Tantan), Mateusinho (Cavaco) e Acerola (Surdo), o Di Propósito nasceu em Guará (DF), em 2009, nas “resenhas de amigos”. Alguns anos depois, o que era motivo de encontros casuais e sempre divertidos, tornou-se um projeto musical, que vem ganhando a cena, com qualidade técnica e vocal que impressionam. Com sucessos na bagagem, como “Me Beija” (2016), “Noite de Amor” (2017), “Mil Juras” (2018), “Cara Safado”, com participação do Ferrugem (2018), o grupo conquistou destaque nacional com a canção “Manda Áudio”.

O Di Propósito se prepara para concluir o lançamento do DVD de estreia, “O Que Rolar Rolou”, em parceria com a Sony Music. Com 15 já faixas liberadas, o grupo vai lançar ainda mais um EP e o álbum completo, concluindo a era “O Que Rolar Rolou”.