Di Ferrero completa série de EPs com Di Boa Sessions IV, que conta com participação de Lucas Silveira

Ao longo dos últimos meses, Di Ferrero lançou os 3 primeiros EPs de seu projeto “Di Boa Sessions”, que contou com as participações especiais de Thiaguinho, Gee Rocha e Vitor Kley, respectivamente.

Hoje, dia 04 de setembro , o cantor apresenta o “Di Boa Sessions IV”, que chega recheado com a regravação de “Silêncio” e a inédita parceria de Di e Lucas Silveira em “Será (Eu Não Vou Parar)”.

“Nesses anos todos, entre tantas vezes que dividimos o palco, apresentamos prêmios, entre várias outras coisas que fizemos juntos, nunca tínhamos feito uma música! “Será (Eu Não Vou Parar)” traz essa história de uma certa forma! Além da regravação de “Silêncio”, música que ele me deu de presente na época do Nx Zero. É muito bom reviver isso tudo e com uma novidade, que sei que vai trazer muitas memórias pra geral!”, comemora Di.

