Depois do sucesso de “Eu Tô Gostando de Um Menino Aí”, Carol & Vitoria lançam clipe da inédita “Pode Parar”

As irmãs Carol & Vitoria lançam nesta quarta-feira (09), pela Som Livre, o clipe da faixa inédita “Pode Parar”. Com uma temática que aborda a distância, mesmo entre as pessoas que estão fisicamente próximas, a dupla se mantém no compromisso de lançar músicas que apresentem mensagens atuais e com significado, sem deixar de lado a pegada leve e melódica que tem feito com que se destaquem no universo pop. Assista:

Com as cantoras em diferentes cenários monocromáticos, o clipe de “Pode Parar” é ilustrado por casais que estão focados nos seus celulares, cada um com a atenção voltada para a sua própria tela, até que são pegos de surpresa por elementos lúdicos, fazendo com que se deem conta da presença um do outro, provocando uma reaproximação. “Em ‘Pode Parar’ tratamos da distância entre as pessoas, mesmo elas estando lado a lado. Amamos abordar assuntos tão necessários em nosso trabalho e todas as nossas músicas procuram tratar de um ‘algo a mais’“, diz Vitoria. Sobre a produção, Carol complementa: “Quando finalizamos a música, a primeira coisa que fiz foi pensar na temática do clipe. Queria que fugisse do óbvio, e não que fosse só mais um clipe falando sobre um casal. Queria expandir o conceito! Então pensei em tratarmos a ideia de se ‘desconectar’, ficar um pouco off-line para viver a vida real com as pessoas que amamos”, justificando a mensagem do refrão “pode parar ‘pa pa’ com esse papo de viver longe de mim”.

Após o sucesso de “Eu Tô Gostando de Um Menino Aí“, lançado em julho deste ano e que já ultrapassa a marca dos 23 milhões de views no canal da dupla no YouTube, o novo single “Pode Parar” apresenta um tópico muito pertinente no panorama atual. Filhas da Geração Z, a dupla chegou ao mundo numa era em que celulares e internet já faziam parte do cotidiano global, e falam com propriedade sobre seus impactos, positivos e negativos. Com uma musicalidade leve, tendo o violão como protagonista, o ritmo balançado visa compartilhar o discurso de maneira natural, com produção musical assinada pela Hitmaker. “Quando a Carol me mostrou a faixa pronta, eu amei! Tem o refrão que fica na cabeça e o melhor: uma música que podemos cantar para o crush, pra mãe, pra irmã ou pra melhor amiga”, finaliza Vitoria.