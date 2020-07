“Dentro de um Abraço” de Jota Quest ganha remix oficial de Pic Schmitz e Breno Rocha

PUBLICIDADE

Lançada há 7 anos, a canção “Dentro de um Abraço”, da banda mineira Jota Quest, acaba de ganhar um remix oficial dos DJs e produtores Pic Schmitz e Breno Rocha. A música original é considerada um dos hits do pop-rock brasileiro e a banda já desejava fazer algo para as pistas de dança, seguindo a tendência da atual cena eletrônica brasileira.

“Estamos muito felizes com o resultado do remix, e mais feliz ainda por termos sido procurados por esses caras tão talentosos, no intuito de quererem levar essa mensagem de amor e união pras suas pistas. Acho sempre muito bacana quando este tipo de simbiose entre estilos acontece. Ver a galera cantando um de nossos refrões, com outras batidas, é sempre muito gratificante”, comemora Flausino, vocalista do Jota Quest.

Os artistas encontraram em “Dentro de um Abraço” um caminho para levar aos seus fãs e seguidores o teor da mensagem de amor e união presente na canção. Ela traduz o sentimento de ambos, especialmente nesse momento ímpar de distanciamento social, e de necessário aprofundamento nas discussões atuais sobre racismo e de diversidade de gênero.

“Foi muito legal poder trabalhar com Pic nessa música, além de ter a aceitação tão positiva do pessoal do Jota Quest. Gostamos muito do resultado final”, conta Breno. “Nossa versão traz um clássico nacional de volta aos ouvidos das pessoas. Estamos empolgados com essa incrível colaboração”, adiciona Pic.

Composta a partir de texto homônimo da escritora Martha Medeiros, a canção “Dentro de um Abraço” integra o “Funky Funky Boom Boom” (2013), elogiado álbum dos mineiros, que teve produção assinada pelo norte-americano Jerry Barnes. Com arte de capa exclusiva, assinada pelo artista plástico e ilustrador gaúcho Ricardo Trombini Pires, o Pirecco, a nova faixa “Jota Quest, Pic Schmitz & Breno Rocha – Dentro de Um Abraço (Remix)” está disponível em todas as plataformas digitais.